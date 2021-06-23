Kemal Sunal kimdir? Kemal Sunal'ın rol aldığı filmler hangileridir?

Türk sinema tarihinin en sevilen oyuncularından birisi olan ve Yeşilçam denildiği zaman akla ilk gelen isimlerden olan Kemal Sunal merak edilmeye başlandı. Kemal Sunal’ın hayatı merak edilirken aynı zamanda görev aldığı filmlerde araştırılmaktadır. Yeşilçam sinemasında çok sayıda filmde görev alan Kemal Sunal komedi filmi denildiği zaman akla ilk gelen isimlerden birisidir.

Kemal Sunal kimdir?

Yeşilçam sinemasının önemli isimlerinden birisi olan Kemal Sunal Türk Sinemasının sevilen oyuncularından birisidir. Yeşilçam’da komedi denildiği zaman akla gelen ilk isim olan Sunal yaşadığı dönemde 82 filmde görev almıştır.

11 Kasım 1944 tarihinde İstanbul Fatih’te dünyaya gelen Kemal Sunal, ilk defa 1972 yılında Tatlı Dilim filmi ile izleyici karşısına çıkmıştır. Son filmi ise 1999 yılında Propaganda filmidir.

2000 yılında Balalayka filminin çekimlerine katılmaya hazırlanırken Kemal Sunal kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiştir. 55 yaşında hayata veda etmiştir. 1974 yılında Gül Sunal ile evlenen Kemal Sunal bu evlilik sonucunda Ali ve Ezo Sunal’ı kucaklarını almıştır.

Cenazesi İstanbul’da bulunan Teşvikiye Camisinde kılınan öğle namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilmiştir.

Kemal Sunal’ın görev aldığı sinema filmleri

Tatlı Dillim, Canım Kardeşim, Güllü Geliyor Güllü, Oh Olsun, Yalancı Yarim, Hasret, Köyden İndim Şehire, Mavi Boncuk, Salak Milyoner, Salako, Hababam Sınıfı, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hanzo, Şaşkın Damat, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Kapıcılar Kralı, Meraklı Köfteci, Sahte Kabadayı, Süt Kardeşler, Tosun Paşa, Hababam Sınıfı Tatilde, Sakar Şakir, Çöpçüler Kralı, İbo ile Güllüşah, Şabanoğlu Şaban, Avanak Apti, Kibar Feyzo, Köşeyi Dönen Adam, Yüz Numaralı Adam, İnek Şaban, İyi Aile Çocuğu, Bekçiler Kralı, Dokunmayın Şabanıma, Korkusuz Korkak, Şark Bülbülü, Devlet Kuşu, Gerzek Şaban, Gol Kralı, Davaro, Zübük, Kanlı Nigar, Üç Kağıtçı, Doktor Civanım, Yedi Bela Hüsnü, En Büyük Şaban, Kılıbık, Tokatçı, Çarıklı Milyoner, Atla Gel Şaban, Ortadirek Şaban, Postacı, Şabaniye, Gurbetçi Şaban, Katma Değer Şaban, Keriz, Sosyete Şaban, Şaban Pabucu Yarım, Şendul Şaban, Davacı, Deli Deli Küpeli, Garip, Tarzan Rıfkı, Yoksul, Japon İşi, Kiracı, Yakışıklı, Bıçkın, Düttürü Dünya, Polizei, Sevimli Hırsız, Uyanık Gazeteci, Öğretmen, İnatçı, Gülen Adam, Talih Kuşu, Zehir Hafiye, Abuk Subuk Bir Film, Boynu Bükük Küheylan, Koltuk Belası, Varyemez, Saygılar Bizden, Şaban Askerde, Bay Kamber, Aynalar, Şaban ile Şirin ve Propaganda.

Yukarıda ki filmlerin bazılarının yapımcılığını da yapan Kemal Sunal Türk Sinemasının Yeşilçam döneminin önde gelen isimlerinden birisidir.