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Kemal Doğulu yeni moda programı Bu Ben miyim? ne zaman başlayacak?

Yeni dijital yayın platformu olarak hayatımıza giren Exxen TV8’in ünlü jürisi Kemal Doğulu yeni programa başlamak için anlaşma yaptı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 13:23
Kemal Doğulu yeni moda programı Bu Ben miyim? ne zaman başlayacak?
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TV8 kanalında hafta içi her gün 14.15 de yayında olan Doya Doya Moda programı’nın jüri üyesi olan Kemal Doğulu Acun Ilıcanın yeni dijital platformunda yer alacak. 1 OCAK 2021 ile hayatımıza girecek olan Exxen daha başlamadan sesini duyurmaya devam etmekte. Exxen’in yeni programı ise moda üzerine.

Yapımcılığını Ebru Erkal Kip ve Dilek Dağcıoğlu’nun yapım şirketleri tarafından Talya Prodüksiyon üstlenmekte. Seçimlere başlanan program ilerleyen zamanlarda başlanacağı bilgisi veriliyor. Exxen’in yeni moda yarışması

Bu Ben Miyim?”

 başvurmak için talya@talyaproduksiyon.com” mail adresinden başvuru yapabiliyor.


Son Güncelleme: 21.12.2020 13:23
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Anahtar Kelimeler:
Bu Ben Miyim?ExxenAcun IlıcalıKemal Doğulu
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