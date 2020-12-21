Kemal Doğulu yeni moda programı Bu Ben miyim? ne zaman başlayacak?

“Bu Ben Miyim?”

TV8 kanalında hafta içi her gün 14.15 de yayında olan Doya Doya Moda programı’nın jüri üyesi olanAcun Ilıcanın yeni dijital platformunda yer alacak. 1 OCAK 2021 ile hayatımıza girecek olandaha başlamadan sesini duyurmaya devam etmekte. Exxen’in yeni programı ise moda üzerine. Yapımcılığını Ebru Erkal Kip ve Dilek Dağcıoğlu’nun yapım şirketleri tarafından Talya Prodüksiyon üstlenmekte. Seçimlere başlanan program ilerleyen zamanlarda başlanacağı bilgisi veriliyor. Exxen’in yeni moda yarışmasıbaşvurmak için talya@talyaproduksiyon.com” mail adresinden başvuru yapabiliyor.