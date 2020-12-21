Kemal Doğulu yeni moda programı Bu Ben miyim? ne zaman başlayacak?

21 Aralık 2020 Pazartesi 13:23
TV8 kanalında hafta içi her gün 14.15 de yayında olan Doya Doya Moda programı’nın jüri üyesi olan Kemal Doğulu
Acun Ilıcanın yeni dijital platformunda yer alacak. 1 OCAK 2021 ile hayatımıza girecek olan Exxen
daha başlamadan sesini duyurmaya devam etmekte. Exxen’in yeni programı ise moda üzerine.
Yapımcılığını Ebru Erkal Kip ve Dilek Dağcıoğlu’nun yapım şirketleri tarafından Talya Prodüksiyon üstlenmekte. Seçimlere başlanan program ilerleyen zamanlarda başlanacağı bilgisi veriliyor. Exxen’in yeni moda yarışması
“Bu Ben Miyim?”
başvurmak için talya@talyaproduksiyon.com” mail adresinden başvuru yapabiliyor.
Son Güncelleme: 21.12.2020 13:23
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