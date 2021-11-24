Keloğlan Bicirik aslında kim? Aydın Babaoğlu Kimdir?

10 Mayıs 1953 tarihinde doğan Aydın Babaoğlu , 80 cm boyunda ve boğa burcudur. Aslen Zonguldak Ereğli’lidir. Babaoğulları olarak tanınan bir ailenin evladı olarak doğmuştur. Abisi de kendisi gibi cücedir.

Türk sinemasında Rüştü Asyalı ile birlikte oynadığı filmlerle tanınır. İlk oyunculuk deneyimini 1970 yılında Pamuk Prenses ve 7 Cüceler adlı filmde yaşamıştır. Bicirik İş Başında, Keloğlan Aramızda, Ben Bir Garip Keloğlanım, Halk Düşmanı ,Atını Seven Koyboy ve Duvardaki Kan adlı dizi ve filmlerin oyuncu kadrosunda yer almıştır. 31 Mart 2009 tarihinde kanser sebebiyle hayatını kaybetmiştir.