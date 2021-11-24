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Keloğlan Bicirik aslında kim? Aydın Babaoğlu Kimdir?

Keloğlan filminde Bicirik rolünde oynayan kişiyi izleyiciler merak etmektedir. Cüce olan Bicirik dikkatleri çekmiştir. Bicirik karakterine can veren Aydın Babaoğlu ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik...

24 Kasım 2021 Çarşamba 19:08
Keloğlan Bicirik aslında kim? Aydın Babaoğlu Kimdir?
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10 Mayıs 1953 tarihinde doğan Aydın Babaoğlu , 80 cm boyunda ve boğa burcudur. Aslen Zonguldak Ereğli’lidir. Babaoğulları olarak tanınan bir ailenin evladı olarak doğmuştur. Abisi de kendisi gibi cücedir.

Türk sinemasında Rüştü Asyalı ile birlikte oynadığı filmlerle tanınır. İlk oyunculuk deneyimini 1970 yılında Pamuk Prenses ve 7 Cüceler adlı filmde yaşamıştır. Bicirik İş Başında, Keloğlan Aramızda, Ben Bir Garip Keloğlanım, Halk Düşmanı ,Atını Seven Koyboy ve Duvardaki Kan adlı dizi ve filmlerin oyuncu kadrosunda yer almıştır. 31 Mart 2009 tarihinde kanser sebebiyle  hayatını kaybetmiştir. 


Son Güncelleme: 24.11.2021 19:08
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Aydın BabaoğluKeloğlan Bicirik Kimdir
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