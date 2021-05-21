İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Kelebeğin Rüyası filmi nerede çekildi? Kelebeğin Rüyası filmi konusu ve oyuncuları

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı Kelebeğin Rüyası filmi televizyon ekranlarına geliyor. Dram türündeki yerli film Kelebeğin Rüyası konusu ne merak ediliyor. İki şairin 1. Dünya Savaşı zamanında yaşadıklarının anlatıldığı Kelebeğin Rüyası oyuncu kadrosu merak konusu oldu.

21 Mayıs 2021 Cuma 16:12
Kelebeğin Rüyası filmi nerede çekildi? Kelebeğin Rüyası filmi konusu ve oyuncuları
Takip Et:

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın kaleme alıp aynı zamanda yönetmen koltuğunda da yer aldığı Kelebeğin Rüyası filmi bu akşam TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Başrollerinde Mert Fırat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı Kelebeğin Rüyası filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Kelebeğin Rüyası filmi konusu

1.Dünya Savaşı zamanında Zonguldak’ta yaşayan Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu adındaki iki genç şair yavaş yavaş modenleşen madenci şehrinde memuriyet hayatı sürmektedir. Bir yandan da sanatla uğraşan ikili en çok şiir yazmakla uğraşmaktadır. Cumhuriyet döneminin başlarında ülke kendini toplama uğraşındayken dünya bir savaşın içindedir. Belediye Başkanı’nın kızı Suzan’ın Zonguldak’a geri gelmesiyle Rüştü ve Muzaffer şiirle kıza olan aşklarını anlatmak ister. İki gen şair ve Suzan arkadaş olur. Ancak 1940’lı yılların en büyük sorunu veba, iki genç şairin en büyük sorunu olacaktır.

Kelebeğin Rüyası filmi oyuncuları

Başrollerinde Mert Fırat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Belçim Bilgin’in yer aldığı Kelebeğin Rüyası filminde bu üçlüye Yılmaz Erdoğan, Taner Birsel, Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta isimler eşlik etmiştir.

Kelebeğin Rüyası filmi nerede çekildi?

Kelebeğin Rüyası filminin çekimleri Zonguldak başta olmak üzere Karadeniz Ereğli, Uşak ile birlikte İstanbul Heybeliada ve Büyükada’da gerçekleştirilmiştir.



Son Güncelleme: 21.05.2021 16:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kelebeğin RüyasıKıvaç TatlıtuğYılmaz Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show Tv İçimizden Birisi dizisi konusu ve oyuncuları
Show Tv İçimizden Birisi dizisi konusu ve oyuncuları
Kaçış Planı 2 filmi konusu ne? Kaçış Planı 2 filmi oyuncuları ve konusu
Kaçış Planı 2 filmi konusu ne? Kaçış Planı 2 filmi oyuncuları ve konusu
İntikam filmi konusu ne? İntikam filmi oyuncu kadrosu ve konusu
İntikam filmi konusu ne? İntikam filmi oyuncu kadrosu ve konusu
Camdaki Kız'ın şoför Hayri'si kimdir? Camdaki Kız dizisinde Şoför Hayri karakterini kim canlandıracak?
Camdaki Kız'ın şoför Hayri'si kimdir? Camdaki Kız dizisinde Şoför Hayri karakterini kim canlandıracak?
Mucize Doktor 63. bölüm Fox TV canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 63. bölüm Fox TV canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Bir Zamanlar Kıbrıs 7. bölüm TRT 1 canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Kıbrıs yeni son bölüm izle
Bir Zamanlar Kıbrıs 7. bölüm TRT 1 canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Kıbrıs yeni son bölüm izle

Popüler Haberler

PTT kargo torba kapandı ne demektir?
PTT torba kapandı nedir, ne demek, torba açıldı ne demek?
Türk vatandaşı Cibuti vizesi almak zorunda mıdır?
Fenerbahçe'den Onyekuru Atağı Geldi
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl alınır mı? Huawei Y5 inceleme ve kullanıcı yorumları
İsmail Türüt Peker Davasında Gündeme Geldi
Camdaki Kız'da Öpüşme Sahnesinde Feride Şoku Yaşandı
Kelebeğin Rüyası filmi nerede çekildi? Kelebeğin Rüyası filmi konusu ve oyuncuları
Esnafa hibe desteğinde hangi gruptayım?
Show Tv İçimizden Birisi dizisi konusu ve oyuncuları
Şarjı en uzun süre giden telefonlar hangileri? 2021
Survivor Dora’nın sevgilisi kim?
Show TV canlı yayın akışı 20 Mayıs 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Yasak Elma 110. bölüm izle tek parça! Yasak Elma son bölüm izle!
Çocuktan Al Haberi programı yeni çocuklardan oluşan kadrosu
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2021
Camdaki Kız'ın şoför Hayri'si kimdir? Camdaki Kız dizisinde Şoför Hayri karakterini kim canlandıracak?
İstenmeyen numaradan sms engelleme yöntemleri 2021
A101'de satılan Huawei band 4 nasıl, alınır mı? Huawei band 4 kullanıcı yorumları
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
İntikam filmi konusu ne? İntikam filmi oyuncu kadrosu ve konusu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.