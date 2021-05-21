Kelebeğin Rüyası filmi nerede çekildi? Kelebeğin Rüyası filmi konusu ve oyuncuları

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın kaleme alıp aynı zamanda yönetmen koltuğunda da yer aldığı Kelebeğin Rüyası filmi bu akşam TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Başrollerinde Mert Fırat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı Kelebeğin Rüyası filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.
Kelebeğin Rüyası filmi konusu
Kelebeğin Rüyası filmi oyuncuları
Başrollerinde Mert Fırat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Belçim Bilgin’in yer aldığı Kelebeğin Rüyası filminde bu üçlüye Yılmaz Erdoğan, Taner Birsel, Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta isimler eşlik etmiştir.
Kelebeğin Rüyası filmi nerede çekildi?
Kelebeğin Rüyası filminin çekimleri Zonguldak başta olmak üzere Karadeniz Ereğli, Uşak ile birlikte İstanbul Heybeliada ve Büyükada’da gerçekleştirilmiştir.
Son Güncelleme: 21.05.2021 16:12