Kelebeğin Rüyası filmi nerede çekildi? Kelebeğin Rüyası filmi konusu ve oyuncuları

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan’ın kaleme alıp aynı zamanda yönetmen koltuğunda da yer aldığı Kelebeğin Rüyası filmi bu akşam TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Başrollerinde Mert Fırat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı Kelebeğin Rüyası filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Kelebeğin Rüyası filmi konusu

Kelebeğin Rüyası filmi oyuncuları

1.Dünya Savaşı zamanında Zonguldak’ta yaşayan Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu adındaki iki genç şair yavaş yavaş modenleşen madenci şehrinde memuriyet hayatı sürmektedir. Bir yandan da sanatla uğraşan ikili en çok şiir yazmakla uğraşmaktadır. Cumhuriyet döneminin başlarında ülke kendini toplama uğraşındayken dünya bir savaşın içindedir. Belediye Başkanı’nın kızı Suzan’ın Zonguldak’a geri gelmesiyle Rüştü ve Muzaffer şiirle kıza olan aşklarını anlatmak ister. İki gen şair ve Suzan arkadaş olur. Ancak 1940’lı yılların en büyük sorunu veba, iki genç şairin en büyük sorunu olacaktır.

Başrollerinde Mert Fırat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Belçim Bilgin’in yer aldığı Kelebeğin Rüyası filminde bu üçlüye Yılmaz Erdoğan, Taner Birsel, Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta isimler eşlik etmiştir.

Kelebeğin Rüyası filmi nerede çekildi?

Kelebeğin Rüyası filminin çekimleri Zonguldak başta olmak üzere Karadeniz Ereğli, Uşak ile birlikte İstanbul Heybeliada ve Büyükada’da gerçekleştirilmiştir.