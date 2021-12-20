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Kefernahum filminin konusu nedir?

Kefernahum filmi 2018 senesinde vizyona girdi. Film, Dram türü olarak karşımıza çıkmaktadır. 2 saat 6 dakika uzunluğunda olan film Netlfix platformunda da yayınlanmaktadır. Kefernahum filminin konusu araştırılmaktadır. Kefernahum filminin konusu nedir? Bu haberimizde Kefernahum filminin konusunu sizler için derledik. İşte Kefernahum filminin konusu...

20 Aralık 2021 Pazartesi 23:17
Kefernahum filminin konusu nedir?
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Dünya farklı güzel manzaralar, ziyafetler ve yaşam tarzları ile farklı bölgelere ayrılmıştır. Daha mutlu olanlar, daha çok kazananlar, daha çok yaşayanlar vs. olarak karşımıza çıkıyor.Kefenahum ,Beyrut imgesi ise kenar mahallelerde yaşayan, sevgisiz büyüyen, sevgisiz bir dünyaya işaret ediyor.Kefenahum filminin konusu nedir?

Kefenahum filmi

 Din temelli savaşlar ve mültecilerin kalitesi söz konusu olduğunda, kentsel yaşamın dengesi tersine dönebilir. Mahkeme oturumuna kadar yaşanan gelişmeleri konu alan dram ağırlıklı bir film olan Kefenahum, 12 yaşında olduğu tahmin edilen Zane isimli genç bir çocuğun mahkemede yaşadığı olaylar aktarılıyor. Dünyanın her yerinden aldığı ödüller ve olumlu eleştirilerle başarı ile birinci sırada yer almaktadır. Çünkü Zain ile birlikte distopik görünen ama günümüze yansıyan kaçınılmaz bir gerçek ortaya çıktı.

İhmalkar, güvenilmez, başına buyruk ya da akla gelebilecek tüm kötü ebeveynlik özelliklerine sahip ebeveynlerle hayatını şekillendirmeye çalışan Zain, doğum belgesi olmadığı için kaç yaşında olduğunu bilmiyor ve bir işçi gibi çalışıyor.

Varlık ve yokluk kelimelerinin yaşam ortamında tam anlamıyla hissedildiği ve işleyen kelimelerin bile kibar göründüğü bir  bölüm yaratıldı. Günler haftalar, haftalar ve aylar geçtikçe Zain  ve yaşam standardı daha belirgin hale gelir. Şu anda kardeşleriyle birlikte (sayıları tam bilinmiyor) zor bir yaşam sürmelerine ve bir yerden bir yere sürüklenmelerine rağmen, anne ve babası olduğu iddia edilen kişilere hizmet veriyorlar. Zain sonunda bir adamı bıçaklamış ve beş yıl hapis cezasına çarptırılmış olsa da, mahkemedeki mahkumiyet Kefenahum’un  en etkileyici yönü olacak.

Filmin yönetmenliğini Nadine Labaki yapmaktadır. 2018 senesinde vizyona çıkan film, kimliği olmayan ve yaşı belirsiz olan bir çocuğun yaşadıkları gözler önüne serilmektedir. Filmin IMDb puanı 8,4’dür.Filmin oyuncu kadrosu şu şekildedir;

Zain Al Rafeea – Zain

Yordanos Shiferaw – Rahil

Boluwatife Treasure Bankole – Yonas

Kawsar Al Haddad – Souad

Fadi Yousef – Selim

Cedra Izzam – Sahar

Alaa Chouchnieh – Aspro


Son Güncelleme: 20.12.2021 23:17
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