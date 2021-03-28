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Kefaret Zühre kimdir? Nazlı Kar gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

28 Mart Pazar 2021 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Kefaret Zühre kimdir? Nazlı Kar gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Kefaret Zühre kimdir? Nazlı Kar gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 28 Mart 2021 Pazar tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

28 Mart 2021 Pazar 20:15
Kefaret Zühre kimdir? Nazlı Kar gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
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Kefaret Zühre Kim?

 Zühre karakteri, Arzu’nun abisi Remzi’nin sevdiği kadındır. Falcılık yaparak hayatını devam ettiren Zühre, Nil’e oyun oynayarak kayıp olan Elif’i bulduğunu söyleyecek ve ondan para alacaktır. Nil’in Sinan’a duyduğu aşkın farkında olan Zühre, bu aşkı kullanarak Elif’i bulacağını söyleyip Nil’i kandıracaktır. Zaten daha önce de Nil’den birçok kez para koparan Zühre, bu sefer de Elif’i bulma yalanı ile Nil’den para koparacaktır.

 Geçmişte Remzi’den çok korkan Zühre, artık parayı bulduğu için Remzi’den eskisi kadar korkmamaktadır. Büyük bir oyun peşinde olan Zühre, geçmişte Cansu’yu kaçırıp Arzu’ya emanet etmiş, bu nedenle de Meltem’den para almıştır.

 Zühre bahsi geçen Arzu’nun yengesidir. Arzu ile birlikte yapacakları planın ardından Nil’i dolandıracaktır. Ancak, Arzu’nun abisi olan ve hapiste yatan Remzi hapisten çıktığında, Arzu ve Zühre’nin başına bela olacaktır.

Nazlı Kar Kim?

 29.12.1984 yılında Afyon’da doğan Nazlı Kar, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tamamlamıştır. Asiye Kocaman Ajans’ın oyuncusu olan Nazlı Kar’ın tanınması, Bodrum Masalı adlı dizide canlandırdığı Şule karakteri ile olmuştur. Şuan 37 yaşında olan Nazlı Kar daha önce de Mutluluk Zamanı ve Fi gibi dizilerde karşımıza çıkmıştır.



Son Güncelleme: 28.03.2021 20:15
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Anahtar Kelimeler:
Nazlı KarZühreKefaretTVFox
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