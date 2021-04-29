Kefaret yeni sezonda devam edecek mi? Kefaret sezon finali ne zaman?

FOX TV ekranlarında yayınlanan başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur’un yer aldığı Kefaret dizisi ile ilgili geçtiğimiz haftalarda final yapacağı söylentileri çıkmış, dizinin yapımcısı olan 25 Film, bu iddiaları yalanlamıştı.

Kefaret dizisi yeni sezonda devam edecek mi?

Dizinin final yapma iddialarının yalanmasın üzerine izleyiciler Kefaret’in ikinci sezonda da devam edip etmeyeceğini merak ediyor. FOX TV ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan Kefaret’in Nisan ayı içerisinde oldukça düşük reytingler alması hem kanalın hem de yapım ekibinin moralini bozdu.

Kanal, dizinin Mayısıs ayı içerisinde de bu düşük reytinglerde devam etmesi halinde sezon sonunda diziye final yapma kararı verecek. Kanaldan henüz net bir açıklama yapılmazken yapımcı 25 Film’in kanaldan zaman istediği ve Mayısıs ayı içinde reytinglerin düzeleceği garantisi verdiği diğer söylenenler arasında yer aldı.