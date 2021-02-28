İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
Son Dakika
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi...
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...

Kefaret Sinan Başkomiser kimdir? Mert Fırat biyografisi

Bir süredir basının gündeminden düşmeyen Kefaret Sinan Başkomiser kimdir? Mert Fırat biyografisi haberi ile ilgili olarak en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 28.02.2021 tarihli haberimize göz atarak siz de detayları öğrenebilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 19:43
Kefaret Sinan Başkomiser kimdir? Mert Fırat biyografisi
Takip Et:

Fox TV kapsamında ilerleyen dönem içinde yayınlanacak olan Kefaret dizisiyle ilgili yeni ayrıntılar belli olmaya başladı. Dizi kapsamında yer alacak olan oyuncuların da belirlenmeye başlaması ile birlikte karakterler hakkında araştırmalar da yapılıyor.

Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli isimli kitabından esinlenilerek ortaya konacak olan Kefaret dizisinin yönetmenliğini Mesude Erarslan ve senaryo yazarlığını ise Mahinur Ergün gerçekleştirecek. Dizinin önemli karakterlerinden birisi olarak boy gösterecek olan Sinan Başkomiseri de Mert Fırat’ın canlandıracağı ifade edildi. Şimdilik karakter hakkında kesin bir bilgi bulunmasa bile ilerleyen dönem içinde karakterin senaryoda nasıl bir yer alacağı belirlenecektir.

Mert Fırat Kimdir?

1981 senesinde doğan Mert Fırat, 181 boyunda ve 76 kilodur. Oğlak burcu olan Fırat lise eğitimi sonrasında İsviçre’de radyo ve televizyon eğitimi almıştır. Sonrasında Ankara Dil ve Tarih-Coğrafa Fakültesi tiyatro bölümünden mezun olarak ilk kez 2000 senesinde oyunculuk deneyimi yaşamıştır. Bizim Evin Halleri dizisi ile tecrübe elde eden Mert Fırat, sonrasında pek çok yapım içinde yer almıştır. Aşağıdaki kısımda Mert Fırat’ın yer aldığı diziler sıralanmıştır.

2000 – Bizim Evin Halleri (Bora)

2006 – İşte Benim

2007 –  Yersiz Yurtsuz (Hüseyin)

2006-2009 – Binbir Gece (Burak)

2009-2010 – Kapalıçarşı (Arda)

2011 – Bir Ömür Yetmez (Ali)

2013-2014 – İntikam (Emre)

2015 – Serçe Sarayı (Kadir)

2017 – Yol Ayrımı

2017 – Aşk ve Gurur (Kenan)

2017-2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Serhan)



Son Güncelleme: 28.02.2021 19:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KefaretDiziFox Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öyle Olsun filmi nerede çekildi? Öyle Olsun kaç yılında çekildi, konusu ne? Öyle Olsun filmi oyuncuları
Öyle Olsun filmi nerede çekildi? Öyle Olsun kaç yılında çekildi, konusu ne? Öyle Olsun filmi oyuncuları
Uydudan şifresiz maç izlemenin yolları nedir? İdman TV, CBC Sport, AZ TV Azeri kanallarından şifresiz maç izleme
Uydudan şifresiz maç izlemenin yolları nedir? İdman TV, CBC Sport, AZ TV Azeri kanallarından şifresiz maç izleme
Netflix Sıcak Kafa oyuncuları ve karakterleri
Netflix Sıcak Kafa oyuncuları ve karakterleri
27 Şubat Cumartesi reyting sonuçları belli oldu! Dizilerden birinci olan hangisi oldu?
27 Şubat Cumartesi reyting sonuçları belli oldu! Dizilerden birinci olan hangisi oldu?
Netflix Mart 2021 ayında yayınlanacak dizi ve film içerikleri
Netflix Mart 2021 ayında yayınlanacak dizi ve film içerikleri
Boşu Bir Yerde filmi konusu ne, nerede çekildi? Boşu Bir Yerde filmi konusu ve oyuncuları
Boşu Bir Yerde filmi konusu ne, nerede çekildi? Boşu Bir Yerde filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Kefaret dizisi uyarlama mı? Fox TV Kefaret dizisi hangi diziden uyarlama?
Kefaret Sinan Başkomiser kimdir? Mert Fırat biyografisi
Kefaret oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Sibel Can nasıl zayıfladı, kaç kilo verdi? Sibel Can hangi diyeti yaptı, nasıl kilo verdi?
Şans Topu çekilişi 28 Şubat 2021 Pazar sonuçları sorgulama ekranı
Arıza dizisindeki Burak karakteri kimdir?
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin hakkında bilgiler
Hercai Füsun karakterini kim canlandırıyor? Ayşegül Günay kimdir?
Kefaret dizisine katılan Göktan Oktay Göztepe kimdir? Can karakteri kimdir?
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar'ın yer aldığı diziler
Tamamlayıcı emeklilik sistemi ne zaman başlayacak? TES nedir, kimleri kapsamaktadır?
Kanalların yayın akışları 21 Şubat Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Survivor ünlüler takımında bulunan Aycan Yanaç kimdir?
2021 Milli Piyango çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları
MEB 2019 Faliyet Raporu yayımladı! 2019 yılında emekli olan öğretmen sayısı ve çalışan MEB personelinin yaş dağılımı
Cemre ne demek? 2021 ikinci Cemre düştü mü, ne zaman düştü? 3. Cemre hangi tarihte ve nereye düşecek?
Menajerimi Ara'ya katılan Semi Sırtıkkızıl Kimdir? Emrah karakteri kimdir?
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Gerçek adı ne? Semiha Bezek oynadığı diziler
Kefaret dizisi Elif (Lavinya Ünlüer) kimdir?
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özgecan Özacar rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.