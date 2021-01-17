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Kefaret Remzi karakterini kim canlandırıyor? Mustafa Uzunyılmaz kimdir?

17 Ocak 2021 Pazar gününün önemli manşetlerinden Kefaret Remzi karakterini kim canlandırıyor? Mustafa Uzunyılmaz kimdir? haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Kefaret Remzi karakterini kim canlandırıyor? Mustafa Uzunyılmaz kimdir? haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

17 Ocak 2021 Pazar 20:05
Kefaret Remzi karakterini kim canlandırıyor? Mustafa Uzunyılmaz kimdir?
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Fox TV kanalında yayın hayatına başlayan Kefaret dizisinin oyuncu kadrosuna deneyimli isim Mustafa Uzunyılmaz dahil oluyor.

Yapımcılığında 25 Filmin, yönetmen olarak Mesude Erarslan, senaryosunda ise Mahinur Ergün'ün yer aldığı dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar ve Ege Köken gibi önemli isimleri yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında Mustafa Uzunyılmaz'ın yer aldığı görüldü.

Deneyimli oyuncu Uzunyılmaz’ın “Remzi” karakteriyle diziye dahil olacağı düşünülüyor.

“Kefaret” yeni bölümleri ile her Pazar akşamı saat 20:00’da Fox TV’de!



Son Güncelleme: 17.01.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa UzunyılmazFox TvDiziKefaret
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