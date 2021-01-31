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Kefaret Nil kimdir? Ege Kökenli’nin yer aldığı diziler

Türkiye basınında yankı uyandıran Kefaret Nil kimdir? Ege Kökenli’nin yer aldığı diziler hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 31 Ocak 2021 Pazar günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve Kefaret Nil kimdir? ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

31 Ocak 2021 Pazar 20:00
Kefaret Nil kimdir? Ege Kökenli’nin yer aldığı diziler
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Kefaret Dizisi Nil Karakteri

FOX TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Kefaret dizisinde pek çok oyuncu ilgi odağı oldu. Dizinin olayları ve karakterleri birçok izleyiciyi memnun etti. Dizinin en ilginç karakterlerinden biri de Nil'di. Kefaret dizisindeki Nil karakteri, baş komiser Sinan'ın eski sevgilisidir ve oldukça güzel bir kadındır.

Kefaret Dizisi Nil Kimdir?

Kefaret dizisinin teması, Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Otel kitabından esinlenerek önümüzdeki günlerde FOX TV'de yayınlanacak. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de Nil karakteridir. Ancak dizideki ana karakterlerin işlevleri netleşti. Gelecekte Nil'in işlevi daha detaylı hale geldiğinde sizlerle tekrar paylaşacağız.

Ege Kökenli Kimdir?

20 Mart 1993 Kırklareli doğumludur. Ege Köken, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde 2 yıl uluslararası ilişkiler okuduktan sonra Haliç Üniversitesi Konservatuarı'nı bitirdi ve basketbol, ​​atletizm, bale ve halk oyunlarıyla ilgileniyor. Ege Köken, 2004 yılında Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı "En İyi Arkadaşım" dizisinde Ece karakteriyle ekranlara çıktı. 2006 yılında Birol Güven'in "Anadolu Kaplanı" dizisinde rol aldı. Yahşi, öğretmen Kemal, Çalık, Asla Vazgeçme, Güneşin Kızları dizisinde rol almıştır. Kalp Atışı dizisinde Bahar Tunç karakterine hayat vermişti.

Ege Kökenli Yer Aldığı Diziler

2004 – En İyi Arkadaşım (Ece)

2006 – Anadolu Kaplanı (Gizem)

2010 – Öğretmen Kemal (Peri)

2011 – Yahşi Cazibe (Itır

2013 – Çalıkuşu (Mari)

2014 – Çiçek (Defne)

2015 – Güneşin Kızları (Melisa)

2016 – Asla Vazgeçmem (Yaren)

2017 – Kalp Atışı (Bahar)

2019 – Yasak Elma (Yağmur)

2020 – Kefaret (Nil)

Ege Kökenli Resmi Sosyal Medya Hesabı

Ege Kökenli, resmi Instagram sayfasını aktif olarak kullanan oyuncularımızdan biridir. Güzel ve sevimli yapısı pek çok izleyiciyi cezbetti. Ege Kökenli resmi Instagram sayfasında yaklaşık 291 gönderi ve 2,2 milyondan fazla takipçiye sahiptir. Ege Kökenli2nin resmi Instagram sayfası kullanıcı adı: @kokenliege



Son Güncelleme: 31.01.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
DiziNilEge KökenliKefaret
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