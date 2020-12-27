İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın covid-19 tedavisi devam ediyor
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın...
İlber Ortaylı canlı yayın kapandı sandı, güzel sunucu için
İlber Ortaylı canlı yayın kapandı...
Karaman'da 17 yaşında ki çocuk işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!
Son Dakika
Karaman'da 17 yaşında ki çocuk...

Kefaret Nil kimdir? Ege Kökenli kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği Kefaret Nil kimdir? Ege Kökenli kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de Kefaret Nil kimdir? Ege Kökenli kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar hakkında tüm yeni gelişmeleri 27 Aralık 2020 Pazar tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

27 Aralık 2020 Pazar 18:13
Kefaret Nil kimdir? Ege Kökenli kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Kefaret Dizisi Nil Karakteri

FOX TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan Kefaret dizisinde pek çok oyuncu ilgi odağı oldu. Dizinin olayları ve karakterleri birçok izleyiciyi memnun etti. Dizinin en ilginç karakterlerinden biri de Nil'di. Kefaret dizisindeki Nil karakteri, baş komiser Sinan'ın eski sevgilisidir ve oldukça güzel bir kadındır.

Kefaret Dizisi Nil Kimdir?

Kefaret dizisinin teması, Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Otel kitabından esinlenerek önümüzdeki günlerde FOX TV'de yayınlanacak. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de Nil karakteridir. Ancak dizideki ana karakterlerin işlevleri netleşti. Gelecekte Nil'in işlevi daha detaylı hale geldiğinde sizlerle tekrar paylaşacağız.

Ege Kökenli Kimdir?

20 Mart 1993 Kırklareli doğumludur. Ege Köken, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde 2 yıl uluslararası ilişkiler okuduktan sonra Haliç Üniversitesi Konservatuarı'nı bitirdi ve basketbol, ​​atletizm, bale ve halk oyunlarıyla ilgileniyor. Ege Köken, 2004 yılında Hamdi Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı "En İyi Arkadaşım" dizisinde Ece karakteriyle ekranlara çıktı. 2006 yılında Birol Güven'in "Anadolu Kaplanı" dizisinde rol aldı. Yahşi, öğretmen Kemal, Çalık, Asla Vazgeçme, Güneşin Kızları dizisinde rol almıştır. Kalp Atışı dizisinde Bahar Tunç karakterine hayat vermişti.

Ege Kökenli Yer Aldığı Diziler

2004 – En İyi Arkadaşım (Ece)

2006 – Anadolu Kaplanı (Gizem)

2010 – Öğretmen Kemal (Peri)

2011 – Yahşi Cazibe (Itır

2013 – Çalıkuşu (Mari)

2014 – Çiçek (Defne)

2015 – Güneşin Kızları (Melisa)

2016 – Asla Vazgeçmem (Yaren)

2017 – Kalp Atışı (Bahar)

2019 – Yasak Elma (Yağmur)

2020 – Kefaret (Nil)

Ege Kökenli Resmi Sosyal Medya Hesabı

Ege Kökenli, resmi Instagram sayfasını aktif olarak kullanan oyuncularımızdan biridir. Güzel ve sevimli yapısı pek çok izleyiciyi cezbetti. Ege Kökenli resmi Instagram sayfasında yaklaşık 291 gönderi ve 2,2 milyondan fazla takipçiye sahiptir. Ege Kökenli2nin resmi Instagram sayfası kullanıcı adı: @kokenliege



Son Güncelleme: 27.12.2020 18:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziNilEge KökenliKefaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çok Güzel Hareketler 2 neden yok, neden yayınlanmıyor?
Çok Güzel Hareketler 2 neden yok, neden yayınlanmıyor?
Ramo Yavuz öldü! Yiğit Özşener dizinin kadrosundan ayrıldı
Ramo Yavuz öldü! Yiğit Özşener dizinin kadrosundan ayrıldı
Sen Çal Kapımı dizisine Mert Öcal konuk oldu!
Sen Çal Kapımı dizisine Mert Öcal konuk oldu!
Savaşçı dizi kadrosuna Anıl Tetik dahil oldu!
Savaşçı dizi kadrosuna Anıl Tetik dahil oldu!
Savaşçı dizisine yeni transfer: Ekin Mert Duymaz
Savaşçı dizisine yeni transfer: Ekin Mert Duymaz
Exxen İşte Bu Benim Masalım dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı
Exxen İşte Bu Benim Masalım dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı

Popüler Haberler

Kefaret Nil kimdir? Ege Kökenli kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Fox TV yeni dizisi Son Yaz konusu nedir?
A101 Kiwi buharlı kırışık giderici özellikleri ve kullanıcı yorumları
Zümrüdü Anka dizisi ne zaman final yapacak? FOX TV Zümrüdü Anka final sebebi ne?
Yeni yıla sayılı günler kaldı! Sevdiklerinize alabileceğiniz en güzel yılbaşı hediyesi fikirleri
Kırmızı Oda dizisinde Boncuk'un parkta konuştuğu Can kim?
TRT 1 Gönül Dağı Ramazan ile Asuman evlenecek mi? Mutlu sona ulaşabilecekler mi?
Emanet dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Emanet dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Kefaret dizisi kadrosuna dahil olan yeni oyuncular kimdir?
Onur Büyüktopçu Gelinim Mutfakta’dan ayrılma sebebi
2018 YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarihler belli oldu mu?
Ne zaman emekli olurum? Emekli olmak için kaç senem var? E-devlet’ten emeklilik yaşı öğrenme
Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankasından ev sahibi olmak isteyen müşterilerine 0.49 kar payı oranlı konut finansmanı
Masterchef Uğur neden elendi, neden gitti?
Devlet düve desteği nedir? Düve desteği nasıl alınır? Düve destekleri 81 ilde verilecek
KPSS puanı ile kaç kez tercih yapılabilir, kaç tercih hakkı var? Mezun olmadan tercih yapılır mı?
Savaşçı dizisi yeni bölüm ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2020
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı yılbaşı özel konukları kim?
Soğuk Lipoliz tedavisinin ücretleri nedir? Soğuk Lipoliz tedavisi nasıl uygulanır?
Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.