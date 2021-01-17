İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı
Son Dakika
Karadeniz sularında Rus bandıralı kuru...
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
Sakarya'da kartopu oynayan polisler sosyal...
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: 5 örgüt mensubu...
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te öldürüldü!
Turuncu kategoride aranan terörist Bitlis’te...

Kefaret Nil diziden neden ayrılıyor, neden yok? Ege Kökenli diziye veda ediyor

Fox TV'nin sevilen dizisi Kefaret kadrosunda yer alan Ege Kökenli diziden ayrıldı mı? Oyuncu hangi dizide konuk oyuncu olacak?

17 Ocak 2021 Pazar 20:00
Kefaret Nil diziden neden ayrılıyor, neden yok? Ege Kökenli diziye veda ediyor
Takip Et:

 

Fox TV'nin yeni olmasına rağmen kısa sürede çok sevilen ve merakla yeni bölümleri beklenen Kefaret dizisinde oynayan Ege Kökenli diziden ayrıldı. Dizinin başrollerinde güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay ve yakışıklı oyuncu Mert Fırat var. Dizideki Nil karakterini Ege Kökenli canlandırıyordu.

 

Diziden ayrılan Ege Kökenli'nin Menajerimi Ara adlı dizinin 21. bölümünde konuk oyuncu olarak yer alacağı biliniyor.

 

Kefaret dizisinin yeni bölümleri her hafta pazar günü Fox TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.



Son Güncelleme: 17.01.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ege KökenliKefaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix: 2021'de her hafta yeni bir film gösterime girecek
Netflix: 2021'de her hafta yeni bir film gösterime girecek
Çukur dizisinde Amca Cumali Koçovalı'ya hayat verecek isim belli oldu!
Çukur dizisinde Amca Cumali Koçovalı'ya hayat verecek isim belli oldu!
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?
Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Uzaydan Gelen Fırtına filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Karayip Korsanları Siyah İnci'nin Laneti filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Karayip Korsanları Siyah İnci'nin Laneti filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Kim Milyoner Olmak İster neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak
Kim Milyoner Olmak İster neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak

Popüler Haberler

Kefaret Nil diziden neden ayrılıyor, neden yok? Ege Kökenli diziye veda ediyor
Emekliye PTT üzerinden acil kredi verilecek! 2021 PTT emekli kredi kampanyası
Yemin dizisi Münevver kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Melahat Abbasova kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli'nin hayatı!
Arıza dizisi Aslı karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sıla Gözüm kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizi oyuncusu Nil kimdir? Ege Kökenli hakkında bilgiler
Gününü dolduran ve prim borcu olan emekliye Ziraat Bankası kredi kampanyası
Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışma programı başvuru formu şartları
Arıza dizisi Seda karakteri kimdir? Eda Dunisa Şölenci'nin hayatı ve yer aldığı diziler
Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik hakkında bilgiler
Ziraat bankası müşteri hizmetleri direk bağlanma işlem kısayol adımları
SGK Emeklilik işlemleri için gerekli evraklar nelerdir? Emeklilik işlemlerini hızlandırmak için ne yapılmalı?
ÖTV indirimi olacak mı? 2020 ÖTV indirimi hakkında açıklama geldi!
Doğum borçlanmasına kredi kullandıran bankalar
Akıncı 1. bölüm fragmanı - Akıncı oyuncu kadrosu ve konusu
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Çağlar Çorumlu kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk doğum tarihi
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özgecan Özacar hakkında bilgiler
Maria ile Mustafa dizisi Çiçek kimdir? Gerçek adı nedir? Ceren Yalazoğlu nereli, yaşı kaç?
Kefaret dizisi uyarlama mı? Kefaret dizisi hangi diziden uyarlama?
Maria ile Mustafa Eda kimdir? Canan Atalay gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.