Kefaret Nil diziden neden ayrılıyor, neden yok? Ege Kökenli diziye veda ediyor

Fox TV'nin yeni olmasına rağmen kısa sürede çok sevilen ve merakla yeni bölümleri beklenen Kefaret dizisinde oynayan Ege Kökenli diziden ayrıldı. Dizinin başrollerinde güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay ve yakışıklı oyuncu Mert Fırat var. Dizideki Nil karakterini Ege Kökenli canlandırıyordu.

Diziden ayrılan Ege Kökenli'nin Menajerimi Ara adlı dizinin 21. bölümünde konuk oyuncu olarak yer alacağı biliniyor.

Kefaret dizisinin yeni bölümleri her hafta pazar günü Fox TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.