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Kefaret nerede çekiliyor? Kefaret Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli adlı kitabı özeti ve konusu

Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kefaret dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli isimli kitabından uyarlanan dizinin, konusunun ise ne olduğu seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı.

31 Ocak 2021 Pazar 17:03
Kefaret nerede çekiliyor? Kefaret Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli adlı kitabı özeti ve konusu
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Kefaret dizisinin senaryosu Konstantiniyye Oteli kitabından esinlenmiştir. Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırak ve Yurdaer Okur'un paylaştığı dizi, her pazar Fox TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin hayranları, Konstantiniyye Oteli'nin olay örgüsünü ve özetini prodüksiyonla karşılaştırmak istiyor. Öyleyse Kefaret’in çekimi nerede yapılıyor? Kefaret dizisinin konusu nedir, özetinde neler oldu?

Kefaret Konstantiniyye Oteli konusu ne, özeti nasıl?

İstanbul'un 2000 yıl önceki ve bugün tarihini anlatmaya çalışan, bunu anlatırken, "ilkellik, hırs, ihtiras, kişisel çıkar" yani insanın tarih değişse de değişmediği vurgulanmaktadır.

Zülfü Livaneli, okuyucuyu İstanbul'un derinliklerine indirirken şehrin büyülü ama acımasız atmosferini zengin bir insan panoramasıyla buluşturarak sıra dışı bir yolculuğa çıkarıyor.

Aralık 2014'ün son günleri ... 7 yıldızlı Konstantiniyye Oteli'nin açılış günü ve yılbaşı kutlaması ... Sultanahmet'te eski bir Bizans sarayının kalıntıları üzerine inşa edilmiş bir otelde İstanbul'un seçkin isimleri buluşuyor. Aralarında kim yok? Politikacılar, belediye başkanları, Amerikan büyükelçisi, Fener Rum Patriği, ünlü gazeteciler, gazete başkanları, TV yıldızları, zenginler, büyük iş insanları...

Yüzlerce yıldır yeraltında yatan İstanbullu ölüler davet edilmese de katılmakta sakınca görmeyerek ziyafete katılıyorlar. Ve tabii ki gerekli personel, garsonlar, komşular, otel güvenlik görevlileri...

Kısacası Konstantiniyye Oteli, aslında binlerce yıllık kocaman bir şehir. Değişen, dönüşen ama içindeki şiddet her nedense aynı kalan bir şehir...

Kefaret nerede çekiliyor?

Kefaret tanıtım fragmanında göllere ve ormanlara özel dikkat gösterildi. Kefaret, pek çok dizide olduğu gibi İstanbul'da da çekildi. Göller ve ormanlar için İstanbul'un doğal ortamından yararlanılarak, şehirde fotoğraf çekimi için Sarıyer ve Nişantaşı gibi mahallelerin tercih edildiği ortaya çıktı.



Son Güncelleme: 31.01.2021 17:03
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Anahtar Kelimeler:
KefaretDiziKonstantiniyyeOtelFox Tv
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