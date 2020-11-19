Kefaret ne zaman başlıyor? Konusu ve oyuncu kadrosu

25 Film imzalı yeni dizi Kefaret çok yakında izleyici karşısına çıkacak. Yönetmenliğini Mesude Erarslan’ın üstlendiği senaryosunu Mahinur Ergun ve Melih Çam’ın kaleme aldığı dizinin başrolünde Nurgül Yeşilçay yer alıyor.
Nurgül Yeşilçay Zeynep Çınarlı karakterine hayat verecek
Kefaret dizisinde Zeynep Çınarlı karakterine hayat verecek olan Nurgül Yeşilçay Mahinur Ergun ile çalışacağı işin mutlu olduğunu ifade etmişti. Dizinin başrollerinden Mert Fırat da Mahinur Ergn gibi kalemi güçlü bir yazar ile çalışmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.
Kefaret konusu
Dizide iki çocuk annesi Zeynep rüya gibi bir hayata sahipken bir anda tüm hayatı değişir. Zeynep yeni hayatında birçok zorlukla karşı karşıya kalacak ve bir yandan da geçmişle yüzleşecek.
Son Güncelleme: 19.11.2020 19:17