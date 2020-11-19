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Kefaret ne zaman başlıyor? Konusu ve oyuncu kadrosu

Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat’ın başrolünde yer aldığı Kefaret dizisi merakla bekleniyor. İzleyiciler Kefaret ne zaman başlıyor, konusu ve oyuncu kadrosunu merak ediyordu. Kefaret dizisinin yayın tarihi belli oldu.

19 Kasım 2020 Perşembe 18:31
Kefaret ne zaman başlıyor? Konusu ve oyuncu kadrosu
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25 Film imzalı yeni dizi Kefaret çok yakında izleyici karşısına çıkacak. Yönetmenliğini Mesude Erarslan’ın üstlendiği senaryosunu Mahinur Ergun ve Melih Çam’ın kaleme aldığı dizinin başrolünde Nurgül Yeşilçay yer alıyor.


22 Kasım Pazar günü ilk bölümüyle yayınlanacak olan dizide Yeşilçay’a, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenli, Göktan Oktay Göztepe, Ayberk Aladağ, Enis Yıldız, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu ve Tolga Güleç gibi sevilen isimler eşlik edecek.

Nurgül Yeşilçay Zeynep Çınarlı karakterine hayat verecek

Kefaret dizisinde Zeynep Çınarlı karakterine hayat verecek olan Nurgül Yeşilçay Mahinur Ergun ile çalışacağı işin mutlu olduğunu ifade etmişti. Dizinin başrollerinden Mert Fırat da Mahinur Ergn gibi kalemi güçlü bir yazar ile çalışmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Kefaret konusu

Dizide iki çocuk annesi Zeynep rüya gibi bir hayata sahipken bir anda tüm hayatı değişir. Zeynep yeni hayatında birçok zorlukla karşı karşıya kalacak ve bir yandan da geçmişle yüzleşecek.



Son Güncelleme: 19.11.2020 19:17
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Anahtar Kelimeler:
DiziKefaret
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