Kefaret ne demektir? Kefaret TDK kelime anlamı nedir?

Bu sezonun yeni ve iddialı yapımlarından olan Kefaret dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesinin yanı sıra ismiyle de gündem oldu. Herkes tarafından dizinin adı da olan kefaret kelimesinin anlamı merak edilip, araştırılmaya başlandı.

Kefaret Nedir, Ne Demek?

Arapça kökenli bir kelime olan kefaret (keffaret) Dinin belirli yasaklarının ihlâli durumunda yapılması istenen malî veya bedenî ibadet. Sözlükte “örtmek, gizlemek, inkâr etmek” manasındaki küfr kökünden gelen kefâret (keffâret) günah ve hataları örtücü, telâfi edici kurban, sadaka, oruç gibi davranışları ifade etmektedir. Kefâret kelimesinin Arapça’ya “günahları telâfi etme, ortadan kaldırma” anlamına gelir.