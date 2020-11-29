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Kefaret ne demektir? Kefaret TDK kelime anlamı nedir?

Fox TV de başlayan yeni dizi kefaret oyuncuları ve hikayesiyle seyirciden beğeni toplarken herkes dizinin adı olan kefaret kelimesinin anlamını da merak ediyor. Kefaret ne demek ne anlama geliyor herkes tarafından araştırılıyor. Kefaretin dini olarak anlamı ve nerden dilimize geldiği merak ediliyor

29 Kasım 2020 Pazar 19:50
Kefaret ne demektir? Kefaret TDK kelime anlamı nedir?
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Bu sezonun yeni ve iddialı yapımlarından olan Kefaret dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesinin yanı sıra ismiyle de gündem oldu. Herkes tarafından dizinin adı da olan kefaret kelimesinin anlamı merak edilip, araştırılmaya başlandı.

Kefaret Nedir, Ne Demek?

Arapça kökenli bir kelime olan kefaret (keffaret) Dinin belirli yasaklarının ihlâli durumunda yapılması istenen malî veya bedenî ibadet. Sözlükte “örtmek, gizlemek, inkâr etmek” manasındaki  küfr kökünden gelen kefâret (keffâret) günah ve hataları örtücü, telâfi edici kurban, sadaka, oruç gibi davranışları ifade etmektedir. Kefâret kelimesinin Arapça’ya “günahları telâfi etme, ortadan kaldırma” anlamına gelir.



Son Güncelleme: 29.11.2020 19:50
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Anahtar Kelimeler:
KefaretDiziAnlam
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