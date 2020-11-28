Kefaret ne demektir? Kefaret kelime anlamı nedir?

“KEFARET” NE ANLAMA GELİR

Kefaret kelimesi günlük hayatta pek fazla kullanılmamaktadır. Lakin son zamanlarda ‘Kefaret’ adlı dizinin yayın hayatına başlamasıyla birlikte kefaret kelimesi de gündeme gelmiştir.

Kelimenin kökeni Arapçadır. Kefaret kelimesinin en yaygın anlamı; ‘Bedel, karşılığında ödenecek bedel.’ Anlamına gelmektedir. Yabancı dillerde ise ‘karşılık’ anlamına gelmektedir.

KEFARET KELİMESİNİN TÜRK DİL KURUMU’NDA GEÇEN ANLAMI

Türk Dil Kurumu(TDK), kefaret kelimesini şöyle anlamlandırmaktadır;

*İlk Anlamı: Dini açıdan yanlış kabul edilen bir davranışın, Tanrı tarafından affedilmesi için yapılan sadaka ya da oruç. (Dini Anlam)

*İkinci anlamı: Kefaret kelimesinin ikincil bir şekilde ‘Diyet’ anlamına gelmektedir.