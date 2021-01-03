İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Kefaret Meltem kimdir? Özge Özacar biyografisi

Kritik gelişmeleriyle merak konusu olan Kefaret Meltem kimdir? Özge Özacar biyografisi haberimize dair yeni ayrıntıları okumak için, şimdi hemen 03.01.2021 tarihli güncel haberimizi okuyabilirsiniz.

03 Ocak 2021 Pazar 19:26
Kefaret Meltem kimdir? Özge Özacar biyografisi
Takip Et:

FOX TV’nin fragmanlarıyla ses getiren yeni dizisi Kefaret 22 Kasım Pazar akşamı ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli kitabından uyarlanan dizinin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Yurdaer Okur ve Mert Fırat gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Meltem Serez’e de Özge Özacar hayat veriyor.

Kefaret Meltem kimdir?

Dizinin önemli isimlerinden biri olan Meltem Serez karakterini Özge Özacar canlandırmaktır. Güzel oyuncu 20 Kasım 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde tamamlayan Özacar, oyunculuk kariyerine 2015 yılında yayınlanan ‘Tatlı Küçük Yalancılar’ dizisi ile başlamıştır. Daha sonra farklı yapımlarda yer alan oyuncu, son olarak Sevgili Geçmiş dizisinde rol almıştır.

Özge Özacar’ın rol aldığı yapımlar

Tatlı Küçük Yalancılar (2015)

Oyunbozan (2016)

Lise Devriyesi (2017)

Hababam Sınıfı Yeniden (2019)

Sevgili Geçmiş (2019)



Son Güncelleme: 03.01.2021 19:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MeltemKefaretözge özacar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acun Ilıcalı, Exxen’e üye olanların sayısını açıkladı
Acun Ilıcalı, Exxen’e üye olanların sayısını açıkladı
Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti
Survivor 2021 Gönüllüler Sancakay Ilım kimdir?
Survivor 2021 Gönüllüler Sancakay Ilım kimdir?
Exxen' Twitter üzerinden gelen tepkiler son bulmuyor! Acun Ilıcalı sonunda açıklama yaptı
Exxen' Twitter üzerinden gelen tepkiler son bulmuyor! Acun Ilıcalı sonunda açıklama yaptı
Ali Atay Son Yaz dizisindeki rolü ile sosyal medyada en fazla konuşulan isim oldu!
Ali Atay Son Yaz dizisindeki rolü ile sosyal medyada en fazla konuşulan isim oldu!

Popüler Haberler

Kefaret Meltem kimdir? Özge Özacar biyografisi
Arıza dizisi Salman karakteri kimdir? Numan Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında?
Maria ile Mustafa dizisi Çiçek kimdir? Gerçek adı ne? Ceren Yalazoğlu oynadığı diziler
Kefaret dizisi Arzu kimdir? Mine Kılıç yaşı ve oynadığı diziler
Kefaret dizisi Elif kimdir? Lavinya Ünlüer hakkında bilgiler
Kefaret dizisi Zeki kimdir? Tolga Güleç yaşı ve oynadığı diziler
Kefaret nerede çekiliyor? Kefaret dizisi çekim yeri
Rüyada aldatılma görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada aldatılma görmek rüyasının tabiri
Menajerimi Ara Emrah karakterini kim canlandırıyor? Semi Sırtıkkızıl biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Tövbeler Olsun Sena kimdir? Aydan Koptur yaşı ve oynadığı diziler
CİMER nedir? CİMER ne işe yarar? CİMER cevap verme süresi
Yerli Malı Haftası nedir? Yerli Malı Haftası ne zaman?
Aflatoksin nedir, nasıl ortaya çıkar? Aflatoksin zararları ve belirtileri
Baba Vanga kimdir? Kahin Baba Vanga'nın Donald Trump kehanetleri gerçek mi oluyor?
Araç ipotekli ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi
Emanet reyting sonuçları nasıl? Kanal 7 yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Gürcistan asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Cimer Şikayet sorgulama işlemleri nasıl yapılır? E-devlet CİMER şikayet sorgulama
Heyet Raporu Ücreti Ne Kadar? E-Devlet Sağlık Raporu Sorgulama Nasıl Yapılır?
Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor
Aile Bakanlığı coronavirüs sosyal yardım paketleri nelerdir? 1600 TL sosyal yardım ücreti başvuru şartları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.