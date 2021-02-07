Kefaret Kartal kimdir? Gerçek adı nedir? Emrah Sürtal rol aldığı yapımlar

Kefaret dizisi Kartal kim?

Kefaret dizisine yeni katılan Kartal karakteri, Arzu karakterinin baş belası olarak yer alacak. Remzi’den intikamını alan Kartal’ın sıradaki hedefi ise Arzudur. Kartal Remzi’yi öldürtmesine rağmen paraların yerini yine de bulamamıştır. Arzu’da bulunan paralar ise Kartal’ın babasından kalan miras. Arzu’yu ölümden daha büyük bir ceza ile cezalandırmak isteyen Kartal, Arzu’nun gözü önünde kızı Cansu’yu öldürmeyi istemektedir, fakat Arzu son dakikada kızını ve kendini kurtaracaktır. Arzu istememesine rağmen kızı Cansu Zeynep’in yanında güvenlidir fakat Zeynep’in gerçek kızının Cansu olabilir diye düşünceleri de mevcuttur. Mehmet de kızı Cansu’yu Zeynep’in yanından alabilmek için hareket eder. Kartal Mehmet’i takibe alarak Cansu’nun yerini tespit eder. Bütün bunları fark eden Sinan, Cansu’yu Kartal’a karşı koruyabilecek mi merak ediliyor.

Kefaret dizisi Kartal’ın asıl planı ne?

Emrah Sürtal kim?

Kartal’ın asıl amacı Cansu’da olan babasından kalan paraları almak. Ayrıca babasının yarım bıraktığı işlerini tamamlamayı amaçlayan Kartal, Cansu’yu öldürüp Cansu’nun öz annesi olarak bildiği Arzu’dan babasının intikamını da almak istiyor.

1 Ocak 1984 doğumlu olan Ali Emrah Sürtal, İstanbul Kültür Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olmuştur. Sürtal, oyunculuk dışında kişisel antrenörlük ile de ilgilenmektedir. Oyuncu fit olan vücudunu profesyonel olarak yapmış olduğu yüzme ile body antrenmanları borçlu. Başarılı oyuncu ayrıca, güzel sesi sayesinde de sosyal medyada dikkat çekiyor.

Emrah Sürtal sevgilisi kim?

Oyuncunun sevgilisi Fatoş Kabasakal’dır.