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Kefaret izlendi mi? Dizi tutar mı? Kefaret dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?

Kefaret izlendi mi? Dizi tutar mı? Kefaret dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı? ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 20.12.2020 tarihli haberimizde Kefaret izlendi mi? ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

20 Aralık 2020 Pazar 22:00
Kefaret izlendi mi? Dizi tutar mı? Kefaret dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
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Fox TV ekranlarında yeni dizilerin yayınlanması için hazırlıklar devam ediyor. Son olarak Fox TV’nin yeni dizilerinden biri olacağı ifade edilen Kefaret dizisinin ilk bölümünün 22 Kasım tarihinte ekranlarda olacağı aktarıldı.

Kefaret Dizisi İzlenir mi?

Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Kefaret dizisinin reytinglerde nasıl bir başarı göstereceği merak edilenler arasında yer alıyor. 25 Film tarafından ortaya konan ve Mesude Erarslan tarafından yönetilen Kefaret dizisinin senaryosu ise Mahinur Ergun ve Melih Çam tarafından yazılıyor.

 

Dizide müzik öğretmeni olan Zeynep, doktor eşi Ahmet ile tayinlerinin çıktığı yerde mutlu bir hayat geçirmek s-istemektedirler. Ancak 5 sene içinde her şeylerini kaybeden çift birçok talihsiz olay yaşar. Komiser Sinan’ın Zeynep’e karşı boş olmaması ve onu her zaman desteklemesi, ikili arasındaki ilişkileri de güçlendirecektir.

 

Dizinin başrol oyuncuları olan Mert Fırat, Nurgül Yeşilçay ve Yurdaer Okur’un gösterecekleri performansı bağlı olarak reytinglerinin yüksek olacağı düşünülüyor. 22 Kasım’dan itibaren her Pazar akşamında yayınlanacak olan dizinin rakiplerine baktığımızda ise Show TV’de Arıza, TV 8’de Masterchef, Star TV’de Menajerimi Ara ve ATV’de ise Maria ile Mustafa dizilerinin yer aldığı görülüyor.

 

Oyuncu kadrosu güçlü olan dizinin senaryosu ve olay akışının izleyiciler tarafından sevilmesi halinde rakiplerini geride bırakarak Pazar günlerinde en çok izlenen yapım haline gelmesi bekleniyor. Dizinin yayın hayatına başlaması ile birlikte aldığı reyting puanlarını sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.



Son Güncelleme: 20.12.2020 22:00
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Anahtar Kelimeler:
ReytingKefaretFox Tv
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