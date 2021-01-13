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Kefaret hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Kefaret hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta? haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Kefaret hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta? ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Ocak 13 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 03:05
Kefaret hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
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FOX TV ekranlarında yayınlanan Kefaret dizisinin tekrarlarının ne zaman yayınlanacağı izleyicileri tarafından merak edilmektedir.

Yapımcılığını 25 Film’in üstlenmiş olduğu Kefaret dizisinin yönetmenliğini Mesude Erarslan yapmaktadır. Senaryosunu ise Mahinur Ergun kaleme almıştır. Dizinin başrollerini ise Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşmaktadır.

Kadrosunda ise yer alan isimler, Özge Özacar, Ege Kökenli, Mine Kılıç ve Lavinya Ünlüer'in yer almaktadır. Kefaret dizisi Zülfü Livaneli’nin eserinden uyarlanarak dizi olmuştur. İlk bölüm tekrarlarının yayınlanacağı günler ise şu şekildedir:

  1. 23 Kasım Pazartesi: 00.15
  2. 24 Kasım Salı: 03.00
  3. 25 Kasım Çarşamba: 00.15
  4. 26 Kasım Perşembe: 00.15
  5. 27 Kasım Cuma: 02.30
  6. 28 Kasım Cumartesi: 16.30 / 00.15
  7. 29 Kasım Pazar: 11.15

Kefaret dizisi yeni bölümlerini Pazar akşamları saat 20.00’de FOX TV’de izleyicilerine yayınlayacaktır.



Son Güncelleme: 13.01.2021 03:05
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Fox TvBölüm TekrarıDiziKefaretKanal D
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