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Kefaret hangi günler yayınlanıyor? Fox TV Kefaret tekrar bölümleri ne zaman?

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Kefaret hangi günler yayınlanıyor? Fox TV Kefaret tekrar bölümleri ne zaman? hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 3 Ocak günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, Kefaret hangi günler yayınlanıyor? konusunda yeni bilgileri edinin.

03 Ocak 2021 Pazar 03:04
Kefaret hangi günler yayınlanıyor? Fox TV Kefaret tekrar bölümleri ne zaman?
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FOX TV ekranlarında yayınlanan Kefaret dizisinin tekrarlarının ne zaman yayınlanacağı izleyicileri tarafından merak edilmektedir.

Yapımcılığını 25 Film’in üstlenmiş olduğu Kefaret dizisinin yönetmenliğini Mesude Erarslan yapmaktadır. Senaryosunu ise Mahinur Ergun kaleme almıştır. Dizinin başrollerini ise Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşmaktadır.

Kadrosunda ise yer alan isimler, Özge Özacar, Ege Kökenli, Mine Kılıç ve Lavinya Ünlüer'in yer almaktadır. Kefaret dizisi Zülfü Livaneli’nin eserinden uyarlanarak dizi olmuştur. İlk bölüm tekrarlarının yayınlanacağı günler ise şu şekildedir:

  1. 23 Kasım Pazartesi: 00.15
  2. 24 Kasım Salı: 03.00
  3. 25 Kasım Çarşamba: 00.15
  4. 26 Kasım Perşembe: 00.15
  5. 27 Kasım Cuma: 02.30
  6. 28 Kasım Cumartesi: 16.30 / 00.15
  7. 29 Kasım Pazar: 11.15

Kefaret dizisi yeni bölümlerini Pazar akşamları saat 20.00’de FOX TV’de izleyicilerine yayınlayacaktır.



Son Güncelleme: 03.01.2021 03:04
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Fox TvBölüm TekrarıDiziKefaretKanal D
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