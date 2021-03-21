İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...

Kefaret Fox TV yeni bölüm izle 21 Mart 2021 Pazar son bölüm, Kefaret 18. bölüm canlı izle

Fox TV ekranlarında yayınlanan Kefaret dizisinin 21 Mart 2021 Pazar 18. bölüm yeni bölümü merak konusu oldu. Kefaret dizisinin 18. bölüm canlı izlemek isteyenler araştırmaya başladı.

21 Mart 2021 Pazar 22:15
Kefaret Fox TV yeni bölüm izle 21 Mart 2021 Pazar son bölüm, Kefaret 18. bölüm canlı izle
Takip Et:

Kısa zaman içerisinde büyük bir seyirci kitlesine ulaşan ve oldukça ilgi çekici konusuyla sevilerek izlenen Kefaret dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Kefaret dizisinin 18. bölümde neler yaşanacak? Kefaret 17. Bölüm özeti? Kefaret dizisinin uyarlandığı kitap nedir? Kefaret dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Kefaret 18. bölüm fragmanı ekranlara geldi mi? Soruları araştırılmaya başlandı.

Kefaret 17. bölümde neler olmuştu

Sinan'ın Sude'nin koruyucu babası olabilmesi için Zeynep'le evlenip çiftliğe yerleşmesi gerekir. Ahmet, Arzu ile tutkulu bir ilişki sürdürürken Meltem, kocasının ihanetini belgelemesi için bir dedektifle anlaşır. Sinan, kaçırılmadan önceki hayatını hatırlayabilmek için Cansu'yu geçmişinde bir yolculuğa çıkarmaya karar verir. Ahmet, Arzu'nun başka suça karışmasını önlemek için Sinan'la birlikte çalışır. Tuttuğu dedektifin işini iyi yapmadığını düşünen Meltem harekete geçer ve tüm planları alt üst eder.

Kefaret 18. yeni bölümde neler yaşanacak?

Ahmet, Arzu'yla olan ilişkisi basına düşmesinin ardından işini kaybeder, depresyona girer ve Zeynep'in çiftliğindeki bir çiftlik evine sığınır. Meltem, Ahmet hakkında boşanma davası açar ve uzaklaştırma kararını alır. Arzu, onu kimin ihbar ettiğini ve tüm parasına kimin el doyduğunu araştırır. Zeynep ve Sinan nikah için gün alırlar ancak Sinan nikah gününe kadar görevli olarak yurtdışında olmak zorundadır. Nikah günü yaklaşır ancak Sinan'dan hiçbir haber alınamamaktadır.

Kefaret oyuncu kadrosu

Kefaret dizisinin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Ege Kökenli, Lavinya Ünlüer, Göktan Oktay Göztepe rol almaktadır.

Kefaret hangi romandan uyarlanmadır?

Kefaret, 25 Film imzalı, yönetme koltuğunda Mesude Erarslan, senaryo koltuğunda Mahinur Ergün'ün oturduğu dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi, Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır.

Kefaret 18. Bölüm canlı izle

Kefaret 18. yeni bölümü canlı izlemek için tıklayınız...



Son Güncelleme: 21.03.2021 22:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kefaret18. BölümCanlıFox TvDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Camdaki Kız dizisi ne zaman başlayacak? Kanal D Camdaki Kız 1. bölüm yayın tarihi belli oldu!
Camdaki Kız dizisi ne zaman başlayacak? Kanal D Camdaki Kız 1. bölüm yayın tarihi belli oldu!
Yaralı Kalbim 46. bölüm fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 46. bölüm fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
Kağıt Ev dizisi ne zaman başlıyor? Kağıt Ev dizisi konusu ve oyuncuları
Kağıt Ev dizisi ne zaman başlıyor? Kağıt Ev dizisi konusu ve oyuncuları
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 22 Mart Pazartesi yeni bölümü neden yok? TRT 1 Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yayınlanmıyor, ne zaman yayınlanacak?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 22 Mart Pazartesi yeni bölümü neden yok? TRT 1 Büyük Selçuklu yeni bölüm neden yayınlanmıyor, ne zaman yayınlanacak?
Çok Güzel Hareketler Bunlar Yılmaz Erdoğan ayrıldı mı, neden yok? ÇGHB 2 Yılmaz Erdoğan dönecek mi, ne zaman dönecek?
Çok Güzel Hareketler Bunlar Yılmaz Erdoğan ayrıldı mı, neden yok? ÇGHB 2 Yılmaz Erdoğan dönecek mi, ne zaman dönecek?
Survivor birleşme partisi Jason Derulo kimdir? Jason Derulo şarkıları neler?
Survivor birleşme partisi Jason Derulo kimdir? Jason Derulo şarkıları neler?

Popüler Haberler

Camdaki Kız dizisi ne zaman başlayacak? Kanal D Camdaki Kız 1. bölüm yayın tarihi belli oldu!
Kefaret Fox TV yeni bölüm izle 21 Mart 2021 Pazar son bölüm, Kefaret 18. bölüm canlı izle
Teşkilat dizisi reyting sonuçları ve izleyici yorumları
Kripto para piyasası için bir hafta nasıl geçti? CHZ, HOT ve BTT kripto para için son durum ne?
Ankara sözleşmesi nedir? Ankara sözleşmesinde kadın hakları korunacak mı, hangi konuları içerecek? Ankara Sözleşmesi ne zaman yürürlüğe girer?
Rüyada ekmek alma görmek ne anlama gelir? Rüyada ekmek alma görmenin anlamları
Rachid Ghezzal hangi maçta oynamayacak? Sarı kart ceza sınırındaydı!
Mesut Özil neden kadroda yok, neden kadro dışı? Mesut Özil ne zaman dönecek?
Kefaret izlendi mi? beğenildi mi? Dizi tutar mı? Kefaret dizisi reytingleri
Yaralı Kalbim 46. bölüm fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
Survivor birleşme partisi Jason Derulo kimdir? Jason Derulo şarkıları neler?
2021 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı maaşları ne kadardır? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri
Aktifbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 19 Mart 2021 Cuma
2021 PYBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? İOKBS PYBS bursu sorgulama ekranı
Sen Çal Kapımı final yapacak mı? Dizisi yapımcısından final açıklaması
Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı şifresiz veren yabancı kanallar listesi - Bjk Fener derbi maçı yabancı kanalları
Beşiktaş Fenerbahçe maçı radyodan canlı dinle - BJK FB maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
Bugün kimin maçı var? TV 21 Mart 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi maçını yayınlayan yabancı kanallar hangileri? BJK - FB derbi maçı uydudan şifresiz yayınlayan yabancı kanalları
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm, son bölüm izle Kanal D 21 Mart 2021 Pazar - ÇGHB 2 77. bölüm canlı izle
Beşiktaş-Fenerbahçe maçında seyirci alındı mı? BJK - FB derbi maçında seyirci alındı iddiası!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.