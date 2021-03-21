Kefaret Fox TV yeni bölüm izle 21 Mart 2021 Pazar son bölüm, Kefaret 18. bölüm canlı izle

Kısa zaman içerisinde büyük bir seyirci kitlesine ulaşan ve oldukça ilgi çekici konusuyla sevilerek izlenen Kefaret dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Kefaret dizisinin 18. bölümde neler yaşanacak? Kefaret 17. Bölüm özeti? Kefaret dizisinin uyarlandığı kitap nedir? Kefaret dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Kefaret 18. bölüm fragmanı ekranlara geldi mi? Soruları araştırılmaya başlandı.

Kefaret 17. bölümde neler olmuştu

Sinan'ın Sude'nin koruyucu babası olabilmesi için Zeynep'le evlenip çiftliğe yerleşmesi gerekir. Ahmet, Arzu ile tutkulu bir ilişki sürdürürken Meltem, kocasının ihanetini belgelemesi için bir dedektifle anlaşır. Sinan, kaçırılmadan önceki hayatını hatırlayabilmek için Cansu'yu geçmişinde bir yolculuğa çıkarmaya karar verir. Ahmet, Arzu'nun başka suça karışmasını önlemek için Sinan'la birlikte çalışır. Tuttuğu dedektifin işini iyi yapmadığını düşünen Meltem harekete geçer ve tüm planları alt üst eder.

Kefaret 18. yeni bölümde neler yaşanacak?

Kefaret oyuncu kadrosu

Ahmet, Arzu'yla olan ilişkisi basına düşmesinin ardından işini kaybeder, depresyona girer ve Zeynep'in çiftliğindeki bir çiftlik evine sığınır. Meltem, Ahmet hakkında boşanma davası açar ve uzaklaştırma kararını alır. Arzu, onu kimin ihbar ettiğini ve tüm parasına kimin el doyduğunu araştırır. Zeynep ve Sinan nikah için gün alırlar ancak Sinan nikah gününe kadar görevli olarak yurtdışında olmak zorundadır. Nikah günü yaklaşır ancak Sinan'dan hiçbir haber alınamamaktadır.

Kefaret dizisinin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Ege Kökenli, Lavinya Ünlüer, Göktan Oktay Göztepe rol almaktadır.

Kefaret hangi romandan uyarlanmadır?

Kefaret, 25 Film imzalı, yönetme koltuğunda Mesude Erarslan, senaryo koltuğunda Mahinur Ergün'ün oturduğu dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi, Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır.

Kefaret 18. Bölüm canlı izle