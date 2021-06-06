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Kefaret Elif kimdir? Lavinya Ünlüer gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Kefaret Elif kimdir? Lavinya Ünlüer gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kefaret Elif kimdir? Lavinya Ünlüer gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 06.06.2021'li haberimizden okuyabilirsiniz.

06 Haziran 2021 Pazar 19:29
Kefaret Elif kimdir? Lavinya Ünlüer gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
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Kefaret dizisinde Ahmet ve Zeynep’in kızı Elif’e Lavinya Ünlüer hayat verecek. Benim Tatlı Yalanım dizisinde rol alan Ünlüer, çocuk oyuncular arasında göze çarpan isimler arasında yer alıyor.

Kefaret Elif kimdir?

Elif henüz 3 yaşındayken ağabeyi Can ile benzinlikte ailesinin gelmesini beklerken tuvalete gitmek için arabadan indiğinde kaçırılır. Zeynep ve Ahmet komiser Sinan’ın da yardımlarıyla Elif’i arasa da bulamaz. Elif’i kaçıran kişi ona gerçek kızı gibi davranır ve kimseye yakalanmaz.

Elif’i kaçıran kişi ona hiç kötü davranmamış ve lüks bir yaşam sürdürmüştür. Zeynep intihar etmeye kalkışınca Elif’i kaçıran kişi annesine Elif’in yaşadığını söyler.

Lavinya Ünlüer kimdir?

3 Haziran 2011’de İstanbul’da dünyaya gelen Ünlüer, henüz 3 yaşındayken ‘Reaksiyon’ dizisiyle kameraların karşısına geçmiştir. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Mila karakteriyle ilk çıkışını yakalayan Ünlüer, Instagram hesabında 400 bine yakın takipçiye sahiptir.


Son Güncelleme: 06.06.2021 19:29
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Anahtar Kelimeler:
Lavinya ÜnlüerKefaret Elif
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