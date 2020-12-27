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Kefaret Elif karakterini kim canlandırıyor? Lavinya Ünlüer kimdir?

Basın bülteninde göze çarpan Kefaret Elif karakterini kim canlandırıyor? Lavinya Ünlüer kimdir? ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 27 Aralık 2020 Pazar tarihli haberimize göz atarak, Kefaret Elif karakterini kim canlandırıyor? Lavinya Ünlüer kimdir? hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

27 Aralık 2020 Pazar 19:21
Kefaret Elif karakterini kim canlandırıyor? Lavinya Ünlüer kimdir?
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Kefaret dizisinde Ahmet ve Zeynep’in kızı Elif’e Lavinya Ünlüer hayat verecek. Benim Tatlı Yalanım dizisinde rol alan Ünlüer, çocuk oyuncular arasında göze çarpan isimler arasında yer alıyor.

Kefaret Elif kimdir?

Elif henüz 3 yaşındayken ağabeyi Can ile benzinlikte ailesinin gelmesini beklerken tuvalete gitmek için arabadan indiğinde kaçırılır. Zeynep ve Ahmet komiser Sinan’ın da yardımlarıyla Elif’i arasa da bulamaz. Elif’i kaçıran kişi ona gerçek kızı gibi davranır ve kimseye yakalanmaz.

Elif’i kaçıran kişi ona hiç kötü davranmamış ve lüks bir yaşam sürdürmüştür. Zeynep intihar etmeye kalkışınca Elif’i kaçıran kişi annesine Elif’in yaşadığını söyler.

Lavinya Ünlüer kimdir?

3 Haziran 2011’de İstanbul’da dünyaya gelen Ünlüer, henüz 3 yaşındayken ‘Reaksiyon’ dizisiyle kameraların karşısına geçmiştir. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Mila karakteriyle ilk çıkışını yakalayan Ünlüer, Instagram hesabında 400 bine yakın takipçiye sahiptir.



Son Güncelleme: 27.12.2020 19:21
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Anahtar Kelimeler:
Lavinya ÜnlüerKefaret Elif
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