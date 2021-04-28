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Kefaret dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran Kefaret dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor? haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 28 Nisan Çarşamba 13:54 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

28 Nisan 2021 Çarşamba 13:55
Kefaret dizisinin tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
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FOX TV ekranlarında yayınlanan Kefaret dizisinin tekrarlarının ne zaman yayınlanacağı izleyicileri tarafından merak edilmektedir.

Yapımcılığını 25 Film’in üstlenmiş olduğu Kefaret dizisinin yönetmenliğini Mesude Erarslan yapmaktadır. Senaryosunu ise Mahinur Ergun kaleme almıştır. Dizinin başrollerini ise Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşmaktadır.

Kadrosunda ise yer alan isimler, Özge Özacar, Ege Kökenli, Mine Kılıç ve Lavinya Ünlüer'in yer almaktadır. Kefaret dizisi Zülfü Livaneli’nin eserinden uyarlanarak dizi olmuştur. İlk bölüm tekrarlarının yayınlanacağı günler ise şu şekildedir:

  1. 23 Kasım Pazartesi: 00.15
  2. 24 Kasım Salı: 03.00
  3. 25 Kasım Çarşamba: 00.15
  4. 26 Kasım Perşembe: 00.15
  5. 27 Kasım Cuma: 02.30
  6. 28 Kasım Cumartesi: 16.30 / 00.15
  7. 29 Kasım Pazar: 11.15

Kefaret dizisi yeni bölümlerini Pazar akşamları saat 20.00’de FOX TV’de izleyicilerine yayınlayacaktır.




Son Güncelleme: 28.04.2021 13:55
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Fox TvBölüm TekrarıDiziKefaretKanal D
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