İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar yağışı uyarısı!
Meteorolojiden Doğu Anadolu Bölgesine kar...
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Son Dakika
Bakan duyurdu! 2020 Aralık ayı...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Kefaret dizisinin tekrar bölümleri hangi gün ve saat kaçta yayınlanacak?

FOX TV ekranlarında 22 Kasım tarihinde ilk bölümü yayınlanan Kefaret dizisinin tekrar bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı dizinin izleyicileri tarafından araştırılmaktadır. Kefaret dizisi hangi kanalda? Kefaret dizisinin ilk bölüm tekrarları hangi gün ve hangi saatlerde olacağı merak edilmektedir.

08 Aralık 2020 Salı 22:16
Kefaret dizisinin tekrar bölümleri hangi gün ve saat kaçta yayınlanacak?
Takip Et:

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kefaret dizisinin tekrarlarının hangi tarihte ekranlarda olacağı izleyenleri tarafından araştırılmaktadır.

Yapımcılığını 25 Film’in üstlendiği Kefaret dizisinin yönetmeni Mesude Erarslan'dır. Senaryosu ise Mahinur Ergun tarafından kaleme alındı. Dizinin başrolleri Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur olacaktır.

Kadrosunda yer alanlar, Özge Özacar, Ege Kökenli, Mine Kılıç ve Lavinya Ünlüer'dir. Kefaret dizisi Zülfü Livaneli’nin eserinden uyarlanmış ve dizi olarak ekranlara çıkacaktır. İlk bölüm tekrarlarının yayınlanacağı günler ise şu şekildedir:

  1. 23 Kasım Pazartesi: 00.15
  2. 24 Kasım Salı: 03.00
  3. 25 Kasım Çarşamba: 00.15
  4. 26 Kasım Perşembe: 00.15
  5. 27 Kasım Cuma: 02.30
  6. 28 Kasım Cumartesi: 16.30 / 00.15
  7. 29 Kasım Pazar: 11.15

Kefaret dizisinin yeni bölümleri Pazar akşamları saat 20.00’de FOX TV’de izleyicilerin karşısına çıkacaktır.



Son Güncelleme: 08.12.2020 22:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TvKefaretYeni DiziBölüm Tekrarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kardeşlerim dizi oyuncu kadrosu ve konusu
Kardeşlerim dizi oyuncu kadrosu ve konusu
Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekiliyor? Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor?
Sadakatsiz dizisi hangi ilde çekiliyor? Sadakatsiz hangi hastanede çekiliyor?
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Yeni dijital platform Exxen'in ilk dizilerinden biri
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Öğrenci Evi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor
Kardeşlerim dizisi için hazırlıklar başladı
Kardeşlerim dizisi için hazırlıklar başladı

Popüler Haberler

iPhone garanti sorgulama işlemi nasıl yapılır? iPhone cihazların garanti sorgulaması
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Kefaret dizisinin tekrar bölümleri hangi gün ve saat kaçta yayınlanacak?
FOX TV Kefaret dizi konusu ve oyuncuları
Kefaret dizisinin çekimleri nerede yapılmaktadır? Göl Orman nerede bulunmaktadır?
Kefaret dizisinde Meltem karakterini Özgecan Özacar canlandırıyor
Kefaret dizisi Sinan Başkomiser kimdir? Mert Fırat kimdir, nereli yaşı kaç?
Kardeşlerim dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Konusu nedir?
Kardeşlerim Dizisi Oyuncuları ve Karakterleri Kimlerdir?
EDHO 2020-2021 sezonu oyuncu kadrosu ve karakterleri
Survivor 48.Bölüm fragmanı 16 Nisan Perşembe 2020
Human Coronavirus NL63 ile yeni tip koronavirüs yani Kovid-19 arasındaki fark ne?
Sünnet yarası ne kadar sürede iyileşir?
Doğum izni kaç gündür, kimler kullanabilir? Doğum izni hesaplama nasıl yapılır
LGS Merkezi Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? MEB Tarihi Açıkladı
Star TV'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim oyuncularından Damla Makar Kimdir?
Beni Bırakma dizisinde Ömer karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Buğra Gündoğdu)
İyi Aile Babası Aydan Hemşire kimdir? Beste Bereket hakkında bilgiler
İyi Aile Babası Bahar Şahin kimdir?
İyi Aile Babası Çilem Hemşire kimdir? Gerçek adı nedir? Rukan Demir hakkında bilgiler
Teşkilat dizisi oyuncuları ve karakterleri kimlerdir? Yeni gelen isimler kimlerdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.