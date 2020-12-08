Kefaret dizisinin tekrar bölümleri hangi gün ve saat kaçta yayınlanacak?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kefaret dizisinin tekrarlarının hangi tarihte ekranlarda olacağı izleyenleri tarafından araştırılmaktadır.

Yapımcılığını 25 Film’in üstlendiği Kefaret dizisinin yönetmeni Mesude Erarslan'dır. Senaryosu ise Mahinur Ergun tarafından kaleme alındı. Dizinin başrolleri Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur olacaktır.

Kadrosunda yer alanlar, Özge Özacar, Ege Kökenli, Mine Kılıç ve Lavinya Ünlüer'dir. Kefaret dizisi Zülfü Livaneli’nin eserinden uyarlanmış ve dizi olarak ekranlara çıkacaktır. İlk bölüm tekrarlarının yayınlanacağı günler ise şu şekildedir:

23 Kasım Pazartesi: 00.15 24 Kasım Salı: 03.00 25 Kasım Çarşamba: 00.15 26 Kasım Perşembe: 00.15 27 Kasım Cuma: 02.30 28 Kasım Cumartesi: 16.30 / 00.15 29 Kasım Pazar: 11.15

Kefaret dizisinin yeni bölümleri Pazar akşamları saat 20.00’de FOX TV’de izleyicilerin karşısına çıkacaktır.