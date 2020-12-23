Kefaret dizisinin oyuncu kadrosuna yeni katılanlar ve ayrılanlar!

Kefaret dizisinin kadrosuna veda eden oyuncular

*Zeki (Tolga Güleç):

Kefaret dizisinde ekranlara Zeki karakteri ile gelen oyuncu, dizide Meltem’in eski eşini canlandırmaktaydı. Karakter araba kazası sonucunda hayatını kaybedince oyuncu da kadrodan ayrıldı.

*Sabri (Enis Yıldız):

Kefaret dizisinde karşımıza çıkan Enis Yıldız, dizide Sabri karakterini canlandırmaktadır ve Sabri Elif’i kaçırmış olan yazardır. Polisiye romanları yazmakta olan Sabri, Sude’yi kaçırmak yerine Elif’i kaçırmış. Sude; Arzu’nun çocuğu Cansu’dur. Lakin henüz kimse bunu anlamamıştır.

Kefaret dizisinin kadrosuna katılan yeni oyuncular

*Hakan Yufkacıgil:

Ekranlara en son Payitaht Abdülhamid adlı dizide oynadığı Fuat karakteriyle gelmiştir. Hakan Yufkacıgil şimdilerde ise Kefaret dizisine katılan yeni oyunculardan biri olmuştur. 1980 senesinin Ocak 1’inde dünyaya İstanbul’da gözlerini açan oyuncu 41 yaşındadır. Üniversite eğitimini; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında tamamlamıştır. Oyuncunun ilk kamera karşısı oyunculuk performansı ise Ekmek Teknesi adlı dizi ile olmuştur. Kendisi daha öncelerde Cesur Yürek adlı dizide de yer almıştır.

*Yusuf Atala:

1956 senesinin Ekim 4’ünde dünyaya gelmiştir ve kendisi 65 yaşındadır. Oyuncuyu aslında Çocuklar Duymasın adlı diziden tanımaktayız. Yusuf Atala’nın öne çıktığı bir diğer dizi ise Yamak Ahmet olmuştur.

*Meltem’in dayısı olarak Mustafa Uzunyılmaz:

Kefaret dizisinde Mustafa Uzunyılmaz, dizideki Meltem karakterinin sahte dayısı olacak ve doktorluk yapan Ahmet’in korkup, Meltem ile evlenmesinin önünü açacak. Lakin Ahmet bunun bir tuzak olduğunu anlayıp Meltem’i atlatmayı deneyecek ama Meltem’de bu işi kolay kolay bırakmayacak.

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