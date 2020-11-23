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Kefaret dizisinin konusu nedir? Kefaret dizisi oyuncu kadrosu

Fox TV ekranlarında ilk bölümü ile izleyicilerle buluşan yeni dizi Kefaret ilk bölümü ile izleyicilerin beğenisini kazanmayı başardı. Zeynep'in kızının ortadan kaybolması ile başlayan olayları anlatan dizinin başrolünde Nurgül Yeşilçay yer alıyor.

23 Kasım 2020 Pazartesi 12:48
Kefaret dizisinin konusu nedir? Kefaret dizisi oyuncu kadrosu
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Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlanan Kefaret dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu izleyiciler tarafından merak edilmektedir.  Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli isimli kitabından uyarlanan dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Zeynep Gökmen Çınarlı ve Sinan Demir yer almaktadır.

Kefaret dizisi Konusu Nedir?


Dizi başlangıçta küçük bir kasabada eşi Ahmet’le yaşayan Zeynep’in hikayesini anlatmaktadır. İki çocuğundan birinin kaybolması ile hayatı değişen Zeynep, Sinan isminde bir polis ile tanışır. Kızını bulabilmek adına her şeyi yapan Zeynep, bu yolda her şeyi yapmaya hazırdır.

Kefaret Kelime Anlamı Nedir?

Kefaret bir günahın affı için Tanrı’ya adanan oruç ya da sadaka anlamına gelmektedir.

Kefaret Dizisi Oyuncu Kadrosu

  • Zeynep Gökmen Çınarlı
  • Nurgül Yeşilçay
  • Sinan Demir
  • Mert Fırat
  • Arzu Kendir
  • Meltem Serez
  • Ahmet Çınarlı
  • Yurdaer Okur
  • Özge Özacar
  • Nil Anıl
  • Ege Kökenli
  • Mine Kılıç
  • Münevver Demir
  • Ayşegül Cengiz
  • Tolga Güleç
  • Zeki Köse


Son Güncelleme: 23.11.2020 12:48
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Anahtar Kelimeler:
KefaretDiziKonusu
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