Kefaret dizisinin konusu nedir? Kefaret dizisi oyuncu kadrosu

Fox TV ekranlarında yayınlanmaya başlanan Kefaret dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli isimli kitabından uyarlanan dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Zeynep Gökmen Çınarlı ve Sinan Demir yer almaktadır.
Kefaret dizisi Konusu Nedir?
Kefaret Kelime Anlamı Nedir?
Kefaret bir günahın affı için Tanrı’ya adanan oruç ya da sadaka anlamına gelmektedir.
Kefaret Dizisi Oyuncu Kadrosu
- Zeynep Gökmen Çınarlı
- Nurgül Yeşilçay
- Sinan Demir
- Mert Fırat
- Arzu Kendir
- Meltem Serez
- Ahmet Çınarlı
- Yurdaer Okur
- Özge Özacar
- Nil Anıl
- Ege Kökenli
- Mine Kılıç
- Münevver Demir
- Ayşegül Cengiz
- Tolga Güleç
- Zeki Köse
Son Güncelleme: 23.11.2020 12:48