İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
Son Dakika
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi...
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...

Kefaret dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen Kefaret dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta? haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Şubat 28 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 19:22
Kefaret dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Takip Et:

Kefaret Dizisi Nerede Çekiliyor?

Kefaret dizisinin oyuncu olarak Mert Fırat, Nurgül Yeşilçay ve Yurdaer Okur yer aldı ve dizi çekim mekânının neresi olduğu hayranlarının merakını uyandırdı. Pek çok televizyonda kullanıldığı için İstanbul, "Kurtuluş" dizisinin çekim yeri olarak seçildi. Mümkün olduğunca İstanbul'un doğal ortamını kullanmaya çalışılıyor.

Kefaret Dizisi Mekanları Neresi?

25 Film'in yapımcılığını üstlendiği yönetmen koltuğunda, Mesude Erarslan'ın oturduğu dizi fragmanının yayınlanmasıyla büyük merak uyandırdı.  Seyirci çekim yeri ve temasını merak ediyor. Dizi için Ortaköy, Sarıyer, Nişantaşı gibi elit ve lüks alanlar seçilse de doğal manzara sıklıkla kullanılıyor. Dizi sahnelerinde çekim hız kesmeden devam ediyor.

Göl Orman Nerede?

Birçok dizide pek çok sahneye ev sahipliği yapan Göl Orman, doğal güzelliği ve yemyeşil doğası ile izleyenleri cezbetti. Birçok izleyici bu doğal çevrenin nerede olduğunu ve oraya nasıl ulaşılacağını incelemeye başladı. Kefaret dizisinde kullanılan Göl Orman, İstanbul'da da yer alıyor.

Kefaret Dizisi Setine İzleyici Olarak Gidilebiliyor Mu?

Hemen hemen tüm diziler gibi koronavirüs için çok önemli önlemler aldı ve kamera önü ve arkasındaki tüm personel dikkatli çalışmaya devam ediyor. Olası virüs bulaşmasını önlemek için izleyicilerin dizi setine girilmesine izin verilmez.



Son Güncelleme: 28.02.2021 19:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fox TvKefaretDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öyle Olsun filmi nerede çekildi? Öyle Olsun kaç yılında çekildi, konusu ne? Öyle Olsun filmi oyuncuları
Öyle Olsun filmi nerede çekildi? Öyle Olsun kaç yılında çekildi, konusu ne? Öyle Olsun filmi oyuncuları
Uydudan şifresiz maç izlemenin yolları nedir? İdman TV, CBC Sport, AZ TV Azeri kanallarından şifresiz maç izleme
Uydudan şifresiz maç izlemenin yolları nedir? İdman TV, CBC Sport, AZ TV Azeri kanallarından şifresiz maç izleme
Netflix Sıcak Kafa oyuncuları ve karakterleri
Netflix Sıcak Kafa oyuncuları ve karakterleri
27 Şubat Cumartesi reyting sonuçları belli oldu! Dizilerden birinci olan hangisi oldu?
27 Şubat Cumartesi reyting sonuçları belli oldu! Dizilerden birinci olan hangisi oldu?
Netflix Mart 2021 ayında yayınlanacak dizi ve film içerikleri
Netflix Mart 2021 ayında yayınlanacak dizi ve film içerikleri
Boşu Bir Yerde filmi konusu ne, nerede çekildi? Boşu Bir Yerde filmi konusu ve oyuncuları
Boşu Bir Yerde filmi konusu ne, nerede çekildi? Boşu Bir Yerde filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Arıza dizisi Salman’ı kim canlandırıyor? Numan Çakır'ın biyografisi
Kefaret dizisi Arzu karakterini kim canlandırıyor? Mine Kılıç biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kefaret dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Kefaret dizisi Elif (Lavinya Ünlüer) kimdir?
Kefaret dizisindeki Zeki karakteri kimdir? Tolga Güleç nereli, yaşı kaç?
Arıza dizisi İhtiyar kimdir? Gerçek adı nedir? Nursel Köse nereli, yaşı kaç?
Gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen WhatsApp kullanıcılarının hesapları silinecek mi? Whatsapp yeni sözleşmede hangi izinleri istiyecek?
Menajerimi Ara'ya katılan Semi Sırtıkkızıl Kimdir? Emrah karakteri kimdir?
Tövbeler Olsun Sena kimdir? Aydan Koptur rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal yaşı ve oynadığı diziler
Umut Demirdelen neden öldü? Ölüm sebebi ne?
KPSS 2020 sınavı ne zaman yapılacak ? ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu?
Kahve falında mızrak görmenin anlamı nedir? Kahve falında mızrak görmek nasıl yorumlanır?
Kıvanç Tatlıtuğ Çukur'da oynayacak mı?
İşyeri Hekimliği ve İSG Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 ÖSYM İSG sınav sonuç takvimi
Seksenler Mikser Melahat kimdir? Özlem Tokaslan biyografisi
Çağala nedir? Çağla faydaları nelerdir? Kayısı çağalasının kilosu ne kadar?
Şifreli maçlar internetten nasıl izlenir? Maç linki veren ve canlı maç yayınlayan şifresiz siteler var mı? Selçuk Sport HD Taraftarium 24 Justin TV Jestyayın siteleri yasal mı?
TEKNOFEST 2021 ne zaman, nerede yapılacak? TEKNOFEST 2021 son başvuru tarihi ne zaman?
Devlet protokol plakaları kimlere verilir, hangi kırmızı plaka hangi bakanlığa, hangi makama, kime aittir? Kırmızı plaka verilen makamların listesi
Okullar yüz yüze eğitime ne zaman açılacak? Okula gitmek zorunlu olacak mı, devamsızlık yoklaması alınacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.