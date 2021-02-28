İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
Son Dakika
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi...
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...

Kefaret dizisine katılan Göktan Oktay Göztepe kimdir? Can karakteri kimdir?

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği Kefaret dizisine katılan Göktan Oktay Göztepe kimdir? Can karakteri kimdir? haberine ilişkin yeni gelişmeler, 28.02.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 19:37
Kefaret dizisine katılan Göktan Oktay Göztepe kimdir? Can karakteri kimdir?
Takip Et:

22 Kasım Pazar günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan yeni diziş Kefaret beğenileri topladı. Yeni dizi reytinglerde üst sıralara yerleşirken dizinin oyuncuları da dikkatleri çekti. Dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Can karakteri oldu.

Kefaret Can kimdir?

Kefaret dizisinde Ahmet ve Zeynep çocuğu olan Can çiftin ilk çocuklarıdır. Can aynı zamanda Elif’in abisidir. Ancak Elif 3 yaşındayken kaçırıldığı için çok üzülen Can kardeşinden uzak büyümüş ve kendisini bu olaydan sorumlu tutarak psikolojik olarak kendisini yıpratmıştır.

Göktan Oktay Göztepe kimdir?

Dizide Can karakterine hayat veren genç oyuncu 2004 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 14 yaşındaki genç oyuncu 172 boyunda ve 60 kilodur. Oktay Göztepe’nin ilk oyunculuk deneyimi Kefaret dizisiyle birlikte olmuştur.

 



Son Güncelleme: 28.02.2021 19:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CanKefaretDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öyle Olsun filmi nerede çekildi? Öyle Olsun kaç yılında çekildi, konusu ne? Öyle Olsun filmi oyuncuları
Öyle Olsun filmi nerede çekildi? Öyle Olsun kaç yılında çekildi, konusu ne? Öyle Olsun filmi oyuncuları
Uydudan şifresiz maç izlemenin yolları nedir? İdman TV, CBC Sport, AZ TV Azeri kanallarından şifresiz maç izleme
Uydudan şifresiz maç izlemenin yolları nedir? İdman TV, CBC Sport, AZ TV Azeri kanallarından şifresiz maç izleme
Netflix Sıcak Kafa oyuncuları ve karakterleri
Netflix Sıcak Kafa oyuncuları ve karakterleri
27 Şubat Cumartesi reyting sonuçları belli oldu! Dizilerden birinci olan hangisi oldu?
27 Şubat Cumartesi reyting sonuçları belli oldu! Dizilerden birinci olan hangisi oldu?
Netflix Mart 2021 ayında yayınlanacak dizi ve film içerikleri
Netflix Mart 2021 ayında yayınlanacak dizi ve film içerikleri
Boşu Bir Yerde filmi konusu ne, nerede çekildi? Boşu Bir Yerde filmi konusu ve oyuncuları
Boşu Bir Yerde filmi konusu ne, nerede çekildi? Boşu Bir Yerde filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Kefaret dizisine katılan Göktan Oktay Göztepe kimdir? Can karakteri kimdir?
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar'ın yer aldığı diziler
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özgecan Özacar rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Gerçek adı ne? Semiha Bezek oynadığı diziler
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 28 Şubat 2021 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Fox TV yeni dizisi Kefaret dizi oyuncuları ve dizi konusu
Arıza dizisi Füsun (Dilara Aksüyek) kimdir?
Arıza dizisi Emine kimdir? Pınar Çağlar Gençtürk rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Arıza hangi günler yayınlanıyor? Show TV Arıza tekrar bölümleri ne zaman?
Arıza dizi oyuncusu Şehmuz kimdir? Şekip Taşpınar hakkında bilgiler
Ramo dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti ve mekanları
Koronavirüs test sonucu kaç günde çıkar? Covid-19 test sonucu sorgulama ekranı
Hangi ülkede kaç kişi koronavirüsten öldü? Virüsün bulaştığı insan sayısı tablosu
Ücretli Öğretmenlik son başvuru tarihi ne zaman? MEB Ücretli Öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Menajerimi Ara Merve kimdir? Gerçek adı nedir? Almila Ada hakkında bilgiler
Aöf 2021 bahar dönemi sınavları online mı olacak? Aöf Bahar dönemi ara sınav ve dönem sonu sınav tarihleri
TEKNOFEST 2021 ne zaman, nerede yapılacak? TEKNOFEST 2021 son başvuru tarihi ne zaman?
Kefaret dizisi Meltem kimdir? Özge Özacar yaşı ve oynadığı diziler
Şifreli maçlar internetten nasıl izlenir? Maç linki veren ve canlı maç yayınlayan şifresiz siteler var mı? Selçuk Sport HD Taraftarium 24 Justin TV Jestyayın siteleri yasal mı?
Arıza dizisi Halide karakterini kim canlandırıyor? Ayça Ayşin Turan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Seda Türkmen yaşı ve oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.