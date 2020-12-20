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Kefaret dizisindeki Zeynep karakteri kimdir?

Okurlarımız tarafından merak edilen Kefaret dizisindeki Zeynep karakteri kimdir? hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Kefaret dizisindeki Zeynep karakteri kimdir? konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 20 Aralık 2020 Pazar tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

20 Aralık 2020 Pazar 20:12
Kefaret dizisindeki Zeynep karakteri kimdir?
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Kefaret dizisinde Zeynep'in kızı Elif kimdir? Kefaret dizisindeki Sude ve Elif isimleriyle tanınan Lavinya Ünlüer kimdir? Kefaret, Pazar akşamları Fox TV'de yayınlanmaya devam ederken dizide yer alan çocuk oyuncu merak edilmektedir. Lavinya Ünlüer, Kefaret dizisinde rol alan Elif'e hayat vermektedir.

Kefaret Dizisi Elif (Sude) Kimdir?

Kurtuluş dizisi 25 filmin imzasıyla yayınlanır iken başrollerde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Köken, Efe Deprem ve Mine Kılıç bulunmaktadır. Kefaret dizisinde Elif ilk bölümde kaçırıldı. 3 yaşında kaçırılan Elif, 5 yıl sonra bulundu. Elif, ailesiyle okula giderken bir benzin istasyonunda kaçırılır. Kardeşi ile arabada otururken tuvaleti olduğunu söyleyerek arabadan inen 3 yaşındaki Elif, kaçırıldı ve yıllardır bulunamadı.

Zeynep 5 yıldır kızını arıyor. Elif'i kaçırıp kendi çocuğu gibi büyüten Sabri, intihar etmek için binaya tırmandığında Zeynep'in yanına gelir ve Zeynep'e gerçekleri anlatır. Sabri, Elif'i alıp vefat eden kızı Sude'nin yerine koyarak onu kendi kızı gibi yetiştirir. Zeynep kızı Elif'i bulur ama Zeynep artık 8-9 yaşındadır ve gerçeği kabul etmek kolay olmayacaktır. Babası olarak bildiği kişi babası değildir. Üstelik adının Sude olduğunu düşünür. Sude, gerçek hayatını yaşamaya başlasa da Elif'in büyük bir duygusal değişim yaşaması biraz zaman alacak.

Sude Zeynep’in Kızı Elif Değil Mi? Gerçek Elif Sude mi?

Lavinya Ünlüer'in oynadığı Sude rolünün aslında Zeynep'in kızı Elif olmadığı söyleniyor. Hatta babası Sabri hasta olduğu için Zeynep'e kendi kızının yerine koyup Sude'yi sahiplenmesi için böyle bir şey söylediği söylenir.

Kefaret Lavinya Ünlüer Kimdir?

Kefaret dizisinde Elif rolüne hayat veren Lavinya Ünlüer kimdir? 3 Haziran 2011 İstanbul doğumlu oyuncu çocukluğundan beri kameraların önünde yer almaktadır. Lavinya Ünlüer ilk olarak Bana Sevmeyi Anlat dizisi ile 3 yaşındayken kamera karşısına çıktı. Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki Mila rolüyle ünlendi. Benim Tatlı Yalanım dizisinde Kayra karakterine hayat vermiştir. Şu anda 9 yaşında olan Lavinya Ünlüer, genç yaşına rağmen çok sayıda televizyon dizisinde yer almıştır.

Lavinya Ünlüler’in Rol Aldığı Film ve Diziler;

Bana Sevmeyi Anlat,

Ufak Tefek Cinayetler- Mila,

Benim Tatlı Yalanım- Kayra,

Kefaret- Elif rollerini oynamıştır.

Lavinya Ünlüer İnstagram Hesabı

Lavinya Ünlüer çocukluğundan beri ekranlarda yer almaktadır. Bu yüzden birçok takipçisi vardır. Sosyal medya hesabı annesi tarafından yönetilen Lavinya Ünlüer’in aynı zamanda annesi menajerliğini üstlenmektedir. Lavinya Ünlüer'in instagram hesabı https://www.instagram.com/lavinyaunluer/ instagram hesabında yaklaşık 400.000 takipçisi bulunmaktadır.

 



Son Güncelleme: 20.12.2020 20:12
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Anahtar Kelimeler:
Fox TvLavinya ÜnlüerZeynepElifDiziKefaret
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