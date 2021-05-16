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Kefaret dizisindeki Remzi karakteri kimdir? Mustafa Uzunyılmaz nereli, yaşı kaç?

Sıcak ayrıntılarıyla dikkat çeken Kefaret dizisindeki Remzi karakteri kimdir? Mustafa Uzunyılmaz nereli, yaşı kaç? haberine dair en yeni bilgileri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 16-05-2021 tarihli haberimizi okuyarak bu yeni bilgileri siz de öğrenebilirsiniz.

16 Mayıs 2021 Pazar 20:05
Kefaret dizisindeki Remzi karakteri kimdir? Mustafa Uzunyılmaz nereli, yaşı kaç?
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Fox TV kanalında yayın hayatına başlayan Kefaret dizisinin oyuncu kadrosuna deneyimli isim Mustafa Uzunyılmaz dahil oluyor.

Yapımcılığında 25 Filmin, yönetmen olarak Mesude Erarslan, senaryosunda ise Mahinur Ergün'ün yer aldığı dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar ve Ege Köken gibi önemli isimleri yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında Mustafa Uzunyılmaz'ın yer aldığı görüldü.

Deneyimli oyuncu Uzunyılmaz’ın “Remzi” karakteriyle diziye dahil olacağı düşünülüyor.

“Kefaret” yeni bölümleri ile her Pazar akşamı saat 20:00’da Fox TV’de!


Son Güncelleme: 16.05.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa UzunyılmazFox TvDiziKefaret
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