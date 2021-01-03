İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Kefaret dizisindeki Remzi karakteri Kimdir? Mustafa Uzunyılmaz dizideki rolü ve hayatı

Gündemin dikkat çeken haberlerinden Kefaret dizisindeki Remzi karakteri Kimdir? Mustafa Uzunyılmaz dizideki rolü ve hayatı konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 3 Ocak 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

03 Ocak 2021 Pazar 20:05
Kefaret dizisindeki Remzi karakteri Kimdir? Mustafa Uzunyılmaz dizideki rolü ve hayatı
Takip Et:

Fox TV kanalında yayın hayatına başlayan Kefaret dizisinin oyuncu kadrosuna deneyimli isim Mustafa Uzunyılmaz dahil oluyor.

Yapımcılığında 25 Filmin, yönetmen olarak Mesude Erarslan, senaryosunda ise Mahinur Ergün'ün yer aldığı dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar ve Ege Köken gibi önemli isimleri yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında Mustafa Uzunyılmaz'ın yer aldığı görüldü.

Deneyimli oyuncu Uzunyılmaz’ın “Remzi” karakteriyle diziye dahil olacağı düşünülüyor.

“Kefaret” yeni bölümleri ile her Pazar akşamı saat 20:00’da Fox TV’de!



Son Güncelleme: 03.01.2021 20:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mustafa UzunyılmazFox TvDiziKefaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acun Ilıcalı, Exxen’e üye olanların sayısını açıkladı
Acun Ilıcalı, Exxen’e üye olanların sayısını açıkladı
Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti
Survivor 2021 Gönüllüler Sancakay Ilım kimdir?
Survivor 2021 Gönüllüler Sancakay Ilım kimdir?
Exxen' Twitter üzerinden gelen tepkiler son bulmuyor! Acun Ilıcalı sonunda açıklama yaptı
Exxen' Twitter üzerinden gelen tepkiler son bulmuyor! Acun Ilıcalı sonunda açıklama yaptı
Ali Atay Son Yaz dizisindeki rolü ile sosyal medyada en fazla konuşulan isim oldu!
Ali Atay Son Yaz dizisindeki rolü ile sosyal medyada en fazla konuşulan isim oldu!

Popüler Haberler

Kefaret dizisindeki Remzi karakteri Kimdir? Mustafa Uzunyılmaz dizideki rolü ve hayatı
Rüyada incir yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada incir yemek görmek anlamı, tabiri nedir?
Arıza yeni sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
Kefaret dizisi Melis kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Senay Dede kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maria ile Mustafa dizisi Nesrin (İpek Tenolcay) kimdir?
Öğretmen dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Öğretmen dizisi final tarihi belli oldu mu?
Tövbeler Olsun dizi oyuncusu Eda kimdir? Gaye Turgut Evin hakkında bilgiler
Arıza dizisindeki Yavuz karakteri kimdir? Kemal Balıbaş nereli, yaşı kaç?
Arıza dizisi Derya’yı kim canlandırıyor? Hazal Benli'nin biyografisi
Kefaret dizisi Nil kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Ege Kökenli kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bekçilik fiziki yeterlilik sınav şartları nelerdir? Kimler fiziki yeterlilik sınavına girebilir? Sözlü mülakat sınavından kaç almak gerekiyor?
Whatsapp çöktü mü? Whatsapp mesajlar ve resimler neden iletilemiyor?
2020 Hac gidiş dönüş fiyatları kaç para oldu? Hac paraları ne zaman, nereye yatırılacak?
Boşanmalar neden artıyor, evliliği bitiren sebepler neler?
2020 yılında otomobil fiyatları düşer mi? Yaz aylarında otomobil fiyatları artacak mı?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Gevher Hatun karakterini Leyla Feray canlandırıyor
Arıza dizisi Burak kimdir? Olgun Toker yer aldığı dizi ve film yapımları
Kefaret dizisi uyarlama mı? Kefaret dizisi hangi diziden uyarlama?
Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Dunisa Şölenci doğum tarihi
Kefaret dizisi Meltem karakteri kimdir? Özge Özacar'ın hayatı ve yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.