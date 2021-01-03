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Kefaret dizisindeki Meltem karakteri Kimdir? Özgecan Özacar dizideki rolü ve hayatı

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Kefaret dizisindeki Meltem karakteri Kimdir? Özgecan Özacar dizideki rolü ve hayatı konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 3 Ocak 2021 Pazar günü yayınlanan haberimize göz atarak, Kefaret dizisindeki Meltem karakteri Kimdir? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

03 Ocak 2021 Pazar 19:34
Kefaret dizisindeki Meltem karakteri Kimdir? Özgecan Özacar dizideki rolü ve hayatı
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Kefaret Dizisinden Meltem:

Kefaret dizisinin kadrosunda yeni transferler devam etmekte. Yeni transferler ışığında katılan yeni karakterden biride Meltem’ dir. Dizinin konusunun ne olacağı ve diğer karakterler kadar merak uyandıran Meltem karakteri renkli gözleri ve güzelliği ile ön plandadır ve Kefaret adlı dizide Ahmet karakterinin hayat arkadaşı Zeynep’ i aldatmış olduğu karakterdir. Güzel karakteri ise Özge Özacar canladırmakta.

Özgecan Özacar:

1993 senesinin Kasım ayının 20’ sinde dünyaya İstanbul’ da gözlerini açmıştır. Güzel oyuncu 54 kilo ağırlığındadır ve 1, 64 uzunluğundadır. Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun olmuştur. Oyuncunun ilk ekran deneyimi ise Tatlı Küçük Yalancılar(2015) adlı yapımdaki Müge karakteri ile gerçekleşmiş ve bayağı beğeni toplamıştır. Dizi projelerinin yanında Özgecan Özacan birçok sinema filmlerinde de yer almıştır. Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı ise @ozgeozacan’ dır.

Oyuncunun bulunduğu diğer dizi yapımları ise:

*Tatlı Küçük Yalancılar(2015) adlı yapımda Müge karakteri,

*Oyunbozan(2016) adlı yapımda Zeynep rolünde,

*Lise Devriyesi(2017) dizisinde Meltem karakterini canlandırmış,

*Sevgili Geçmiş(2019) adlı yapımda ise Azra karakterini canlandırmıştır.



Son Güncelleme: 03.01.2021 19:34
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