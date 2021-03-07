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Kefaret dizisindeki Can karakteri kimdir?

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Kefaret dizisindeki Can karakteri kimdir? haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi Kefaret dizisindeki Can karakteri kimdir? ile ilgili güncel bilgileri okumak için 7 Mart 2021 Pazar tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

07 Mart 2021 Pazar 19:35
Kefaret dizisindeki Can karakteri kimdir?
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22 Kasım Pazar günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan yeni diziş Kefaret beğenileri topladı. Yeni dizi reytinglerde üst sıralara yerleşirken dizinin oyuncuları da dikkatleri çekti. Dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Can karakteri oldu.

Kefaret Can kimdir?

Kefaret dizisinde Ahmet ve Zeynep çocuğu olan Can çiftin ilk çocuklarıdır. Can aynı zamanda Elif’in abisidir. Ancak Elif 3 yaşındayken kaçırıldığı için çok üzülen Can kardeşinden uzak büyümüş ve kendisini bu olaydan sorumlu tutarak psikolojik olarak kendisini yıpratmıştır.

Göktan Oktay Göztepe kimdir?

Dizide Can karakterine hayat veren genç oyuncu 2004 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 14 yaşındaki genç oyuncu 172 boyunda ve 60 kilodur. Oktay Göztepe’nin ilk oyunculuk deneyimi Kefaret dizisiyle birlikte olmuştur.

 



Son Güncelleme: 07.03.2021 19:35
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Anahtar Kelimeler:
CanKefaretDizi
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