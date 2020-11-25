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Kefaret dizisindeki Başkomiser Sinan karakteri kimdir? Mert Fırat nereli, yaşı kaç?

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan Kefaret dizisindeki Başkomiser Sinan karakteri kimdir? Mert Fırat nereli, yaşı kaç? haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 25.11.2020 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

25 Kasım 2020 Çarşamba 19:15
Kefaret dizisindeki Başkomiser Sinan karakteri kimdir? Mert Fırat nereli, yaşı kaç?
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FOX TV’nin yeni başlayacak olan dizisi Kefaret’in kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat’ın olacağını açıklayan dizi ekibi, diziye yeni oyuncular eklendikçe izleyici ile paylaşıyor. Öte yandan Mert Fırat’ın başrolde olacağı karakter de açıklandı.

Kefaret dizisi Başkomiser Sinan kimdir? Gerçek adı?


Kefaret dizisinde Başkomiser Sinan karakterine hayat verecek isim Mert Fırat olarak açıklandı. Mert Fırat 1981 Ankara doğumludur. Oğlak burcu olan yakışıklı oyuncu, ilk olarak tiyatro ile oyunculuğa adım atmıştır. Bu konuda Ankara’da eğitimler alan Fırat, yükseköğrenimini İsveç’te Radyo ve Televizyon alanında tamamlamıştır.

Oyunculuk kariyerine Bizim Evin Halleri dizisi ile başlayan Mert Fırat, sonrasında birçok dizi ve filmde rol almıştır. Son olarak Ufak Tefek Cinayetler adlı dizi ile izleyici karşısına çıkan Mert Fırat, yeni sezonda Kefaret dizisi ile izleyiciyle buluşacak.



Son Güncelleme: 25.11.2020 19:15
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Anahtar Kelimeler:
KefaretBaşkomiser SinanMert Fırat
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