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Kefaret dizisinde Remzi karakterine Mustafa Uzunyılmaz hayat veriyor

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Kefaret dizisinde Remzi karakterine Mustafa Uzunyılmaz hayat veriyor haberi ile ilgili olarak paylaşılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak için 30 Mayıs 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

30 Mayıs 2021 Pazar 20:05
Kefaret dizisinde Remzi karakterine Mustafa Uzunyılmaz hayat veriyor
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Fox TV kanalında yayın hayatına başlayan Kefaret dizisinin oyuncu kadrosuna deneyimli isim Mustafa Uzunyılmaz dahil oluyor.

Yapımcılığında 25 Filmin, yönetmen olarak Mesude Erarslan, senaryosunda ise Mahinur Ergün'ün yer aldığı dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar ve Ege Köken gibi önemli isimleri yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında Mustafa Uzunyılmaz'ın yer aldığı görüldü.

Deneyimli oyuncu Uzunyılmaz’ın “Remzi” karakteriyle diziye dahil olacağı düşünülüyor.

“Kefaret” yeni bölümleri ile her Pazar akşamı saat 20:00’da Fox TV’de!


Son Güncelleme: 30.05.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa UzunyılmazFox TvDiziKefaret
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