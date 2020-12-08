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Kefaret dizisinde Meltem karakterini Özgecan Özacar canlandırıyor

Çok yakın bir zamanda Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Kefaret dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu daha transfer edildi. Yayınlanma tarihi yaklaştıkça izleyicinin merak duygusunu arttıran Kefaret dizisinde Meltem adlı karaktere kimin canlandıracağı ve canlandıran kişinin gerçek adı merak edilmektedir. İşte detaylar...

08 Aralık 2020 Salı 22:14
Kefaret dizisinde Meltem karakterini Özgecan Özacar canlandırıyor
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Kefaret Dizisinden Meltem:

Kefaret dizisinin kadrosunda yeni transferler devam etmekte. Yeni transferler ışığında katılan yeni karakterden biride Meltem’ dir. Dizinin konusunun ne olacağı ve diğer karakterler kadar merak uyandıran Meltem karakteri renkli gözleri ve güzelliği ile ön plandadır ve Kefaret adlı dizide Ahmet karakterinin hayat arkadaşı Zeynep’ i aldatmış olduğu karakterdir. Güzel karakteri ise Özge Özacar canladırmakta.

Özgecan Özacar:

1993 senesinin Kasım ayının 20’ sinde dünyaya İstanbul’ da gözlerini açmıştır. Güzel oyuncu 54 kilo ağırlığındadır ve 1, 64 uzunluğundadır. Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun olmuştur. Oyuncunun ilk ekran deneyimi ise Tatlı Küçük Yalancılar(2015) adlı yapımdaki Müge karakteri ile gerçekleşmiş ve bayağı beğeni toplamıştır. Dizi projelerinin yanında Özgecan Özacan birçok sinema filmlerinde de yer almıştır. Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı ise @ozgeozacan’ dır.

Oyuncunun bulunduğu diğer dizi yapımları ise:

*Tatlı Küçük Yalancılar(2015) adlı yapımda Müge karakteri,

*Oyunbozan(2016) adlı yapımda Zeynep rolünde,

*Lise Devriyesi(2017) dizisinde Meltem karakterini canlandırmış,

*Sevgili Geçmiş(2019) adlı yapımda ise Azra karakterini canlandırmıştır.



Son Güncelleme: 08.12.2020 22:14
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Anahtar Kelimeler:
Kefaret Dizisi OyuncularıKefaret Dizisi
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