Kefaret dizisinde Cansu'nun gerçek babası ortaya çıkıyor

Fox TV ekranlarının yeni dizisi Kefaret izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin her bölümünde sır perdesi bir bir aralanıyor. Dizinin son bölümünde Zeynep sonunda kızı Elif’i bulmuştu. Elif’i kaçıran Sabri ise Elif’i kızına benzettiği için kaçırdığını söylemişti.

Sabri kızının kazada öldüğüne inanmıştı. Ancak daha sonra kızının kaçırıldığını öğrenen eski komiser Sinan, Sabri’nin gerçek kızına ulaştı. Sabri, tüm mal varlığını kızına benzettiği Elif’e bıraktı. Bu büyük miras Elif’e değil, Sabri’nin gerçek kızının bulunmasının ardından ona geçecek.

Kefaret Sabri’nin gerçek kızı kim?

Kefaret Cansu’nun babası kim?

Sabri’nin gerçek kızı Arzu’nun kızı’dur. Yıllar önce Zühre Arzu’ya Cansu’yu getirmişti. Remzi’nin hapisten çıkması Zühre’nin işleri iyice ortaya çıkacak.

Cansu annesini Arzu ve babasını Mehmet olarak biliyor. Ancak Cansu babası Mehmet’in köylü olduğunu ve eve hiç gelmediği için onu sevmediğini düşünüyor. Dizide Cansu karakterine Bahar Ece Yılmaz hayat verecek.

Bahar Ece Yılmaz kimdir?

2010 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Bahar Ece Yılmaz 130 cm boyunda ve 27 kilodur. Sarı saçlı ve ela gözlü olan çocuk oyuncu daha önce Defacto, Hp Smart Tank markalarının reklam filmlerinde yer almıştı. Çocuk oyuncu ilk kez bir dizide yer alacak.