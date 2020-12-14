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Kefaret dizisinde Cansu karakterine hayat veren çocuk oyuncu kimdir? (Bahar Ece Yılmaz)

Kefaret dizisinde Cansu karakterine hayat veren çocuk oyuncumuz kimdir? Gerçek adı ne, kaç yaşında, nereli, hangi okuldan mezun oldu? Boyu ve kilosu nedir? Daha önce hangi dizilere katıldı? Resmi sosyal medya hesabı gibi tüm sorularını cevapları merak ediliyor.

14 Aralık 2020 Pazartesi 01:31
Kefaret dizisinde Cansu karakterine hayat veren çocuk oyuncu kimdir? (Bahar Ece Yılmaz)
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Bahar Ece Yılmaz ilk dizisi deneyimini Kefaret ile yaşamıştır. Kefaret dizisinde başarılı rolüyle dikkatleri üzerine çeken Bahar Ece Yılmaz, Cansu karakterini canlandıracak.

Bahar Ece Yılmaz Kimdir?

Bahar Ece Yılmaz 2010 yılında dünyaya gelmiştir ve 10 yaşındadır. IMC ajansına kayıtlı Bahar Ece Yılmaz 27 kg ve 130 cm boyunda. Ela gözlü ve sarı saçlı olan Bahar Ece Yılmaz, Özdilek, Defacto ve Hp Smart Tank gibi markaların reklamlarında rol alıp çocuk modelliği yapmıştır. Bahar Ece Yılmaz, Kefaret dizisinde ilk kez oyunculuk deneyimini yaşayacak.

Kefaret Dizisi Cansu Kimdir?

Cansu, Arzu'nun kızıdır. Cansu, Mehmet'in babası olduğunu düşünür ve Arzu ile birlikte çalışır ama aslında Arzu'nun evladı değildir. Arzu'nun kardeşi Remzi hapse girdiğinde Zühre, Cansu'yu Arzu'ya emanet etti. Cansu'nun gerçek ailesi bilinmiyor. Zühre, Cansu’yu Zeynep ve Ahmet'in kızı olarak Nil'e gönderip Nil'den para almaya çalışmaktadır.



Son Güncelleme: 14.12.2020 01:31
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Anahtar Kelimeler:
KefaretFox TvCansuBahar Ece YılmazDizi
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