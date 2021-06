Kefaret dizisinde Can karakterine Göktan Oktay Göztepe hayat veriyor

22 Kasım Pazar günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan yeni diziş Kefaret beğenileri topladı. Yeni dizi reytinglerde üst sıralara yerleşirken dizinin oyuncuları da dikkatleri çekti. Dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Can karakteri oldu.

Kefaret Can kimdir?

Göktan Oktay Göztepe kimdir?

Kefaret dizisinde Ahmet ve Zeynep çocuğu olan Can çiftin ilk çocuklarıdır. Can aynı zamanda Elif’in abisidir. Ancak Elif 3 yaşındayken kaçırıldığı için çok üzülen Can kardeşinden uzak büyümüş ve kendisini bu olaydan sorumlu tutarak psikolojik olarak kendisini yıpratmıştır.

Dizide Can karakterine hayat veren genç oyuncu 2004 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 14 yaşındaki genç oyuncu 172 boyunda ve 60 kilodur. Oktay Göztepe’nin ilk oyunculuk deneyimi Kefaret dizisiyle birlikte olmuştur.