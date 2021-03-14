İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...

Kefaret dizisi Zühre kimdir? Nazlı Kar rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 14.03.2021 tarihli Kefaret dizisi Zühre kimdir? Nazlı Kar rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 14.03.2021 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

14 Mart 2021 Pazar 20:15
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Nazlı Kar rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Takip Et:

Kefaret Zühre Kim?

 Zühre karakteri, Arzu’nun abisi Remzi’nin sevdiği kadındır. Falcılık yaparak hayatını devam ettiren Zühre, Nil’e oyun oynayarak kayıp olan Elif’i bulduğunu söyleyecek ve ondan para alacaktır. Nil’in Sinan’a duyduğu aşkın farkında olan Zühre, bu aşkı kullanarak Elif’i bulacağını söyleyip Nil’i kandıracaktır. Zaten daha önce de Nil’den birçok kez para koparan Zühre, bu sefer de Elif’i bulma yalanı ile Nil’den para koparacaktır.

 Geçmişte Remzi’den çok korkan Zühre, artık parayı bulduğu için Remzi’den eskisi kadar korkmamaktadır. Büyük bir oyun peşinde olan Zühre, geçmişte Cansu’yu kaçırıp Arzu’ya emanet etmiş, bu nedenle de Meltem’den para almıştır.

 Zühre bahsi geçen Arzu’nun yengesidir. Arzu ile birlikte yapacakları planın ardından Nil’i dolandıracaktır. Ancak, Arzu’nun abisi olan ve hapiste yatan Remzi hapisten çıktığında, Arzu ve Zühre’nin başına bela olacaktır.

Nazlı Kar Kim?

 29.12.1984 yılında Afyon’da doğan Nazlı Kar, eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tamamlamıştır. Asiye Kocaman Ajans’ın oyuncusu olan Nazlı Kar’ın tanınması, Bodrum Masalı adlı dizide canlandırdığı Şule karakteri ile olmuştur. Şuan 37 yaşında olan Nazlı Kar daha önce de Mutluluk Zamanı ve Fi gibi dizilerde karşımıza çıkmıştır.



Son Güncelleme: 14.03.2021 20:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nazlı KarZühreKefaretTVFox
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teşkilat dizisindeki Ceren karakteri kimdir? Ezgi Eyüboğlu kimdir?
Teşkilat dizisindeki Ceren karakteri kimdir? Ezgi Eyüboğlu kimdir?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 76. bölüm izle - 14 Mart Pazar Kanal D ÇGHB 2 76. son bölüm canlı izle
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 76. bölüm izle - 14 Mart Pazar Kanal D ÇGHB 2 76. son bölüm canlı izle
Ezgi Şenler kimdir? Teşkilat dizisi Pınar karakteri biyografisi
Ezgi Şenler kimdir? Teşkilat dizisi Pınar karakteri biyografisi
Survivor Çağrı bu akşam neden yok, sağlık sorunu ne? Çağrı ne zaman yarışmaya başlayacak?
Survivor Çağrı bu akşam neden yok, sağlık sorunu ne? Çağrı ne zaman yarışmaya başlayacak?
Teşkilat dizisi Kemal karakteri kimdir? Mert Karabulut hakkında bilgiler
Teşkilat dizisi Kemal karakteri kimdir? Mert Karabulut hakkında bilgiler
Emanet dizisi bu hafta yayınlanmayacak mı? Kanal 7 Emanet neden yok, yeni bölümler ne zaman?
Emanet dizisi bu hafta yayınlanmayacak mı? Kanal 7 Emanet neden yok, yeni bölümler ne zaman?

Popüler Haberler

Beşiktaş ceza sınırında olan oyuncular kimler? Fenerbahçe derbi maçı öncesi Bjk sarı kart ceza sınırındaki oyuncular
Teşkilat dizisindeki Ceren karakteri kimdir? Ezgi Eyüboğlu kimdir?
Canlı izle Fenerbahçe – Gençlerbirliği Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB GB maçı Selçuk Sports Netspor izle
Fenerbahçe – Gençlerbirliği maçı radyodan canlı dinle - FB GB maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 76. bölüm izle - 14 Mart Pazar Kanal D ÇGHB 2 76. son bölüm canlı izle
Fenerbahçe Gençlerbirliği Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - FB GB Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Ezgi Şenler kimdir? Teşkilat dizisi Pınar karakteri biyografisi
Survivor Çağrı bu akşam neden yok, sağlık sorunu ne? Çağrı ne zaman yarışmaya başlayacak?
Arıza dizisindeki Balaban karakteri kimdir?
Teşkilat dizisi Kemal karakteri kimdir? Mert Karabulut hakkında bilgiler
Emanet dizisi Kiraz karakteri kimdir? Gülderen Güler kimdir, nereli, kaç yaşında?
Survivor'da 45. bölüm acil durum konseyi, Çağrı Survivor'dan ayrılacak mı?
Chiliz coin nedir, neden yükseldi? CHZ Chiliz coin ne kadar oldu? CHZ coin kaç TL/dolar
Gönül Dağı dizisi Döndü (Feyza Işık) kimdir?
Seni Çok Bekledim dizisi Selahattin kimdir? Gerçek adı nedir? Caner Şahin nereli, yaşı kaç?
Kefaret dizisindeki Nil karakteri kimdir?
Kefaret'e katılan Ege Kökenli kimdir? Nil karakteri kimdir?
Kahve Falında U harfi görmek ne anlama gelir? Falda U harfi görmenin anlamı
Teşkilat dizisi Hulki kim? Nihat Altınkaya kim, kaç yaşında?
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Nazlı Kar rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Emanet dizisi bu hafta yayınlanmayacak mı? Kanal 7 Emanet neden yok, yeni bölümler ne zaman?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.