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Kefaret dizisi Zeki kimdir? Tolga Güleç yaşı ve oynadığı diziler

Birçok kişinin merak ettiği Kefaret dizisi Zeki kimdir? Tolga Güleç yaşı ve oynadığı diziler hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 3 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak Kefaret dizisi Zeki kimdir? Tolga Güleç yaşı ve oynadığı diziler konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

03 Ocak 2021 Pazar 19:21
Kefaret dizisi Zeki kimdir? Tolga Güleç yaşı ve oynadığı diziler
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Ekranların yeni dizisi Kefaret bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yayınlanan fragmanları büyük beğeni topladı. Dizinin konusunun yanı sıra oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Dizide Zeki karakteri dikkat çeken isimlerin başında geliyor.

Kefaret dizisi Zeki kimdir?

Zeki Meltem’in eski kocasıdır. Yoksul bir çocukluk geçiren Zeki, Meltem ile evlenmiş ancak zaman içerisinde evliliklerinde sorunlar çıkmıştır. Meltem tarafından kendisine tuzak kurmuş ve onu hapse attırmıştır. Bu nedenle Meltem’den ayrılan Zeki şimdi intikamını almak için geri dönmüştür.

Dizide Zeki karakterini oyuncu Tolga Güleç canlandırıyor. 1981 yılında İskenderun’da dünyaya gelen oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

Güleç, son olarak Kırmızı Oda dizisinde yer almıştır. Güleç’in yer aldığı tüm yapımlar ise şu şekildedir;

2019 Kızım Gibi Kokuyorsun (Mustafa)

2019 Leke (Mehmet Tuna)

2019 Yüzleşme (Tunç)

2017 Fazilet Hanım ve Kızları (Gökhan Egemen)

2016 Poyraz Karayel (Neşet Topal)

2015 Son Çıkış (Cesur)

2014 Hayat Ağacı (Kenan)

2013-2014 Adını Kalbime Yazdım (Halil)

2010 Öyle Bir Geçer Zaman ki

2009 Cin Geçidi (Sinema Filmi)

2008 Gece Gündüz (Dizi) (9.Bölüm)

2008 Hatırla Sevgili (Dizi)

2006–2007 Kırık Kanatlar (Dizi)

2005–2006 Misi (Dizi)



Son Güncelleme: 03.01.2021 19:21
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KefaretDizi
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