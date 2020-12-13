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Kefaret dizisi Zeki kimdir? Tolga Güleç rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Kefaret dizisi Zeki kimdir? Tolga Güleç rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Kefaret dizisi Zeki kimdir? Tolga Güleç rol aldığı yapımlar ve biyografisi ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Aralık 13 Pazar tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

13 Aralık 2020 Pazar 19:21
Kefaret dizisi Zeki kimdir? Tolga Güleç rol aldığı yapımlar ve biyografisi
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Ekranların yeni dizisi Kefaret bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yayınlanan fragmanları büyük beğeni topladı. Dizinin konusunun yanı sıra oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Dizide Zeki karakteri dikkat çeken isimlerin başında geliyor.

Kefaret dizisi Zeki kimdir?

Zeki Meltem’in eski kocasıdır. Yoksul bir çocukluk geçiren Zeki, Meltem ile evlenmiş ancak zaman içerisinde evliliklerinde sorunlar çıkmıştır. Meltem tarafından kendisine tuzak kurmuş ve onu hapse attırmıştır. Bu nedenle Meltem’den ayrılan Zeki şimdi intikamını almak için geri dönmüştür.

Dizide Zeki karakterini oyuncu Tolga Güleç canlandırıyor. 1981 yılında İskenderun’da dünyaya gelen oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

Güleç, son olarak Kırmızı Oda dizisinde yer almıştır. Güleç’in yer aldığı tüm yapımlar ise şu şekildedir;

2019 Kızım Gibi Kokuyorsun (Mustafa)

2019 Leke (Mehmet Tuna)

2019 Yüzleşme (Tunç)

2017 Fazilet Hanım ve Kızları (Gökhan Egemen)

2016 Poyraz Karayel (Neşet Topal)

2015 Son Çıkış (Cesur)

2014 Hayat Ağacı (Kenan)

2013-2014 Adını Kalbime Yazdım (Halil)

2010 Öyle Bir Geçer Zaman ki

2009 Cin Geçidi (Sinema Filmi)

2008 Gece Gündüz (Dizi) (9.Bölüm)

2008 Hatırla Sevgili (Dizi)

2006–2007 Kırık Kanatlar (Dizi)

2005–2006 Misi (Dizi)



Son Güncelleme: 13.12.2020 19:21
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KefaretDizi
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