İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı renk elbisesi olay oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı...
Türk bilim insanları, burun spreyi olarak geliştirecekleri aşıyla bulaşı engelleyecek!
Son Dakika
Türk bilim insanları, burun spreyi...
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...

Kefaret dizisi Zeki kimdir? Tolga Güleç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Basın bülteninde yer almaya başladığı günden bu yana merak uyandıran Kefaret dizisi Zeki kimdir? Tolga Güleç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde! 28-03-2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin sıcak ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

28 Mart 2021 Pazar 19:21
Kefaret dizisi Zeki kimdir? Tolga Güleç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Takip Et:

Ekranların yeni dizisi Kefaret bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yayınlanan fragmanları büyük beğeni topladı. Dizinin konusunun yanı sıra oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Dizide Zeki karakteri dikkat çeken isimlerin başında geliyor.

Kefaret dizisi Zeki kimdir?

Zeki Meltem’in eski kocasıdır. Yoksul bir çocukluk geçiren Zeki, Meltem ile evlenmiş ancak zaman içerisinde evliliklerinde sorunlar çıkmıştır. Meltem tarafından kendisine tuzak kurmuş ve onu hapse attırmıştır. Bu nedenle Meltem’den ayrılan Zeki şimdi intikamını almak için geri dönmüştür.

Dizide Zeki karakterini oyuncu Tolga Güleç canlandırıyor. 1981 yılında İskenderun’da dünyaya gelen oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

Güleç, son olarak Kırmızı Oda dizisinde yer almıştır. Güleç’in yer aldığı tüm yapımlar ise şu şekildedir;

2019 Kızım Gibi Kokuyorsun (Mustafa)

2019 Leke (Mehmet Tuna)

2019 Yüzleşme (Tunç)

2017 Fazilet Hanım ve Kızları (Gökhan Egemen)

2016 Poyraz Karayel (Neşet Topal)

2015 Son Çıkış (Cesur)

2014 Hayat Ağacı (Kenan)

2013-2014 Adını Kalbime Yazdım (Halil)

2010 Öyle Bir Geçer Zaman ki

2009 Cin Geçidi (Sinema Filmi)

2008 Gece Gündüz (Dizi) (9.Bölüm)

2008 Hatırla Sevgili (Dizi)

2006–2007 Kırık Kanatlar (Dizi)

2005–2006 Misi (Dizi)



Son Güncelleme: 28.03.2021 19:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KefaretDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu akşam hangi diziler var? 28 Mart 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 28 Mart 2021 Pazar dizileri ve tv yayın akışı
İbo Show Sümer Ezgü kimdir, nereli? Sümer Ezgü kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Sümer Ezgü kimdir, nereli? Sümer Ezgü kaç yaşında, evli mi?
Yaralı Kalbim 51. bölüm fragmanı 27 Mart 2021 Cumartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 51. bölüm fragmanı 27 Mart 2021 Cumartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
İbo Show Hakan Mengüç kimdir, nereli? Hakan Mengüç kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Hakan Mengüç kimdir, nereli? Hakan Mengüç kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Orhan Hakalmaz kimdir, nereli? Orhan Hakalmaz kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Orhan Hakalmaz kimdir, nereli? Orhan Hakalmaz kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Melihat Gülses kimdir, nereli? Melihat Gülses kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Melihat Gülses kimdir, nereli? Melihat Gülses kaç yaşında, evli mi?

Popüler Haberler

Kefaret dizisi Elif kimdir? Lavinya Ünlüer kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arıza dizisindeki İhtiyar karakteri Kimdir? Nursel Köse dizideki rolü ve hayatı
Kefaret dizisi Zeki kimdir? Tolga Güleç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Fox TV Kefaret dizisi nerede çekiliyor? Kefaret konusu ve oyuncuları
Rüyada adet kanaması görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Twitter nasıl tt olunur, bir konu nasıl tt yapılır?
Menajerimi Ara dizisinde Emrah Ertem karakterine Semi Sırtıkkızıl hayat veriyor
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli yaşı kaç?
Sihirli Annem dizisi Çilek kimdir? Belinay Süvari nerelidir?
Teşkilat nerede çekiliyor? Teşkilat dizisi hangi ilde, ilçede, semtte çekiliyor?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Show TV yeni bölüm izle 20 Mart 2021 Cumartesi son bölüm, Kuzey Yıldızı İlk Aşk 36. bölüm canlı izle
Esra Erol Hüseyin Zorlu kimdir, hangi partiden?
Kefaret dizisi Remzi karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Mustafa Uzunyılmaz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Selena Zülfikar kimdir? Ümit Erdim hakkında bilgiler
Doya Doya Moda ALL STAR 22 Mart Pazartesi günü kim birinci oldu? TV8 Doya Doya Moda 6. bölüm puan durumu
Günlük burç yorumları; 29 Mart 2021 Pazartesi burç yorumları
Whatsapp bellek yetersiz hatası nedir? 2021 Whatsapp bellek yetersiz sorunu
Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Menajerimi Ara yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Gece tırnak kesmesi günah mıdır? Neden geceleri tırnak kesilmez?
80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 28 Mart 2021 Pazar Bankaların mevduat faiz oranları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.