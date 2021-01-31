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Kefaret dizisi yeni sezonda devam edecek mi, 2. sezon olacak mı?

Fox Tv ekranlarından sevilerek takip edilen Kefaret dizisi yeni sezonda da devam edecek mi? Büyük bir ilgi ile takip edilen dizi final mi yapacak? Tüm detaylar haberimizde..

31 Ocak 2021 Pazar 20:21
Kefaret dizisi yeni sezonda devam edecek mi, 2. sezon olacak mı?
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22 Kasım 2020’de yayınlanmaya başlayan Kefaret dizisi, oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekmeyi başarmıştır. Pazar günleri Fox Tv’de yayınlanan dizinin yeni sezonda olup olmayacağı da merak konusu oldu.

KEFARET 2. SEZON ÇEKİLECEK Mİ?

Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat’ın başrolünde olduğu dizinin yönetmenliğini Mesude Eraslan yapmaktadır. Dizinin reytingleri ise oldukça fazladır. Büyük bir kitle diziyi oldukça yakından takip etmekte ve severek izlemektedir. Kefaret dizisi yeni sezonda da bizlerle birlikte olacaktır. 

Adından oldukça fazla söz ettiren dizinin, oyuncu kadrosu da oldukça güçlüdür. Fox Tv ekranlarında izlediğimiz dizi, büyük dikkat çekmeyi başarmış ve izleyiciye kendini sevdirmeyi başarmıştır.



Son Güncelleme: 31.01.2021 20:21
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KefaretFox Tv
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