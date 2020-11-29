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Kefaret dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri Kefaret dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor? hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 29 Kasım 2020 Pazar tarihli haberimizi okuyarak, Kefaret dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor? ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

29 Kasım 2020 Pazar 03:02
Kefaret dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
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FOX TV ekranlarında yayınlanan Kefaret dizisinin tekrarlarının ne zaman yayınlanacağı izleyicileri tarafından merak edilmektedir.

Yapımcılığını 25 Film’in üstlenmiş olduğu Kefaret dizisinin yönetmenliğini Mesude Erarslan yapmaktadır. Senaryosunu ise Mahinur Ergun kaleme almıştır. Dizinin başrollerini ise Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşmaktadır.

Kadrosunda ise yer alan isimler, Özge Özacar, Ege Kökenli, Mine Kılıç ve Lavinya Ünlüer'in yer almaktadır. Kefaret dizisi Zülfü Livaneli’nin eserinden uyarlanarak dizi olmuştur. İlk bölüm tekrarlarının yayınlanacağı günler ise şu şekildedir:

  1. 23 Kasım Pazartesi: 00.15
  2. 24 Kasım Salı: 03.00
  3. 25 Kasım Çarşamba: 00.15
  4. 26 Kasım Perşembe: 00.15
  5. 27 Kasım Cuma: 02.30
  6. 28 Kasım Cumartesi: 16.30 / 00.15
  7. 29 Kasım Pazar: 11.15

Kefaret dizisi yeni bölümlerini Pazar akşamları saat 20.00’de FOX TV’de izleyicilerine yayınlayacaktır.



Son Güncelleme: 29.11.2020 03:02
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Fox TvBölüm TekrarıDiziKefaretKanal D
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