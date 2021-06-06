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Kefaret dizisi Sinan Başkomiser kimdir? Mert Fırat kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan Kefaret dizisi Sinan Başkomiser kimdir? Mert Fırat kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 6 Haziran 2021 Pazar tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

06 Haziran 2021 Pazar 19:49
Kefaret dizisi Sinan Başkomiser kimdir? Mert Fırat kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Fox TV kapsamında ilerleyen dönem içinde yayınlanacak olan Kefaret dizisiyle ilgili yeni ayrıntılar belli olmaya başladı. Dizi kapsamında yer alacak olan oyuncuların da belirlenmeye başlaması ile birlikte karakterler hakkında araştırmalar da yapılıyor.

Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli isimli kitabından esinlenilerek ortaya konacak olan Kefaret dizisinin yönetmenliğini Mesude Erarslan ve senaryo yazarlığını ise Mahinur Ergün gerçekleştirecek. Dizinin önemli karakterlerinden birisi olarak boy gösterecek olan Sinan Başkomiseri de Mert Fırat’ın canlandıracağı ifade edildi. Şimdilik karakter hakkında kesin bir bilgi bulunmasa bile ilerleyen dönem içinde karakterin senaryoda nasıl bir yer alacağı belirlenecektir.

Mert Fırat Kimdir?

1981 senesinde doğan Mert Fırat, 181 boyunda ve 76 kilodur. Oğlak burcu olan Fırat lise eğitimi sonrasında İsviçre’de radyo ve televizyon eğitimi almıştır. Sonrasında Ankara Dil ve Tarih-Coğrafa Fakültesi tiyatro bölümünden mezun olarak ilk kez 2000 senesinde oyunculuk deneyimi yaşamıştır. Bizim Evin Halleri dizisi ile tecrübe elde eden Mert Fırat, sonrasında pek çok yapım içinde yer almıştır. Aşağıdaki kısımda Mert Fırat’ın yer aldığı diziler sıralanmıştır.

2000 – Bizim Evin Halleri (Bora)

2006 – İşte Benim

2007 –  Yersiz Yurtsuz (Hüseyin)

2006-2009 – Binbir Gece (Burak)

2009-2010 – Kapalıçarşı (Arda)

2011 – Bir Ömür Yetmez (Ali)

2013-2014 – İntikam (Emre)

2015 – Serçe Sarayı (Kadir)

2017 – Yol Ayrımı

2017 – Aşk ve Gurur (Kenan)

2017-2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Serhan)


Son Güncelleme: 06.06.2021 19:49
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Anahtar Kelimeler:
KefaretDiziFox Tv
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