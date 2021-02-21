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Kefaret dizisi Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz yer aldığı dizi ve film yapımları

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan Kefaret dizisi Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz yer aldığı dizi ve film yapımları haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 21.02.2021 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

21 Şubat 2021 Pazar 20:05
Kefaret dizisi Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz yer aldığı dizi ve film yapımları
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Fox TV kanalında yayın hayatına başlayan Kefaret dizisinin oyuncu kadrosuna deneyimli isim Mustafa Uzunyılmaz dahil oluyor.

Yapımcılığında 25 Filmin, yönetmen olarak Mesude Erarslan, senaryosunda ise Mahinur Ergün'ün yer aldığı dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar ve Ege Köken gibi önemli isimleri yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında Mustafa Uzunyılmaz'ın yer aldığı görüldü.

Deneyimli oyuncu Uzunyılmaz’ın “Remzi” karakteriyle diziye dahil olacağı düşünülüyor.

“Kefaret” yeni bölümleri ile her Pazar akşamı saat 20:00’da Fox TV’de!



Son Güncelleme: 21.02.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa UzunyılmazFox TvDiziKefaret
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