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Kefaret dizisi Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz yaşı ve oynadığı diziler

Kefaret dizisi Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz yaşı ve oynadığı diziler konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Ocak 24 Pazar tarihindeki haberimizden Kefaret dizisi Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz yaşı ve oynadığı diziler hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

24 Ocak 2021 Pazar 20:05
Kefaret dizisi Remzi kimdir? Mustafa Uzunyılmaz yaşı ve oynadığı diziler
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Fox TV kanalında yayın hayatına başlayan Kefaret dizisinin oyuncu kadrosuna deneyimli isim Mustafa Uzunyılmaz dahil oluyor.

Yapımcılığında 25 Filmin, yönetmen olarak Mesude Erarslan, senaryosunda ise Mahinur Ergün'ün yer aldığı dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar ve Ege Köken gibi önemli isimleri yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanında Mustafa Uzunyılmaz'ın yer aldığı görüldü.

Deneyimli oyuncu Uzunyılmaz’ın “Remzi” karakteriyle diziye dahil olacağı düşünülüyor.

“Kefaret” yeni bölümleri ile her Pazar akşamı saat 20:00’da Fox TV’de!



Son Güncelleme: 24.01.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa UzunyılmazFox TvDiziKefaret
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